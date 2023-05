Dat Steve Cooper Nottingham Forest in de Premier League wist te houden, is een grote prestatie

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Steve Cooper

Cooper is een jonge coach die zijn team, Nottingham Forest, het vorig jaar van de eerste divisie naar de Premier League bracht. Bijna zes jaar geleden maakte hij Engeland O17 wereldkampioen na in de finale tegen Spanje met 2-0 achter te hebben gestaan. Steve Cooper heeft het uiterlijk van een steevast als huurmoordenaar gecaste B-acteur in Hollywood. Hij komt uit Wales. Dat hij Nottingham Forest in de Premier League wist te houden, is een grote prestatie. Zaterdag was het zover: ze versloegen Arsenal met 1-0 door een doelpunt van Awoniyi. Ooit ontmoette ik een tv-producer in Los Angeles die fan was geworden van Nottingham Forest, omdat hij het een grappige naam vond. Ik werd het zaterdag nadat het publiek Mull of Kintyre had gezongen. “City Ground/Oh mist rolling in from the Trent/My desire is always to be here/Oh City Ground.”

