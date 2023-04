Dat in februari het gerucht ging dat Ajax Gaetano Oristanio zou volgen, begrijp ik goed

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Gaetano Oristanio

De van Inter geleende Oristanio speelde tegen PSV een goede wedstrijd. Het is een moeilijk te doorgronden huur: Oristanio, een linksbuiten dan wel aanvallende middenvelder, speelde vanaf de O17 voor alle vertegenwoordigende Italiaanse elftallen. Hoe komt zo’n jongen in Volendam terecht? PSV was aanvallend goed en verdedigend om te huilen, wat het doelsaldo verknalde. Het was dat Henk Veerman opgelegde kansen miste, anders had Volendam meer dan twee doelpunten gemaakt. Dat Joey Veerman een kwartier voor tijd de bal van zeven meter over knalde en kort voor tijd weer een kans miste, deed een gedeeld dna-profiel met Henk vermoeden. Overigens speelde Joey een goede wedstrijden, met twee dieptepasses die meer hadden verdiend dan het predicaat ‘voorassist’. De beste man bij PSV was Guus Til met een assist en twee doelpunten. Dat in februari het gerucht ging dat Ajax Oristanio zou volgen, begrijp ik goed.

Gaetano Oristanio (springend) tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen vorige week. Beeld COR LASKER/ANP

Luister onze Ajaxpodcast Branie