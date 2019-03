Danny Schenkel nieuwe trainer Ajax Vrouwen

De oud-speler van onder meer Sparta en Willem II volgt Benno Nihom op, die aan het eind van het seizoen vertrekt. Nihoms contract loopt dan af en Ajax heeft besloten die niet te verlengen.



De 40-jarige Schenkel is nu nog trainer bij hoofdklasser VV Zwaluwen uit Vlaardingen. Daarvoor was hij drie seizoenen coach van de Bussumse amateurclub BFC. Schenkel volgde ooit de jeugdopleiding bij Ajax en sloot zijn carrière als voetballer ook af bij de Zaterdagamateurs van Ajax.



Opvallend detail: Danny Schenkel is getrouwd met Loïs Schenkel, de huidige aanvoerder van de Ajax Vrouwen. Zij kondigde eerder deze week aan na dit seizoen te stoppen met voetballen, om zich op andere dingen te richten.



Trainersvisie

Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal van Ajax, is blij met de komst van Schenkel.



"We denken dat hij Ajax Vrouwen veel te bieden heeft. Als ras-Amsterdammer en oud-speler van de jeugdopleiding en de Zaterdagamateurs kent Danny de club en filosofie goed. Hij heeft een duidelijke trainersvisie en ik heb er vertrouwen in dat het team met hem aan het roer de stijgende lijn van de afgelopen jaren door kan zetten."



De Ajax Vrouwen doen op dit moment goede zaken. Ze gaan aan de leiding in de kampioenspoule en staan in de halve finale van de KNVB-beker.