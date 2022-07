Dankzij nieuwe rol onder Schreuder lonkt herkansing voor Kudus

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Mohammed Kudus (21). Waarom de Ghanese technicus zich beter kan richten op een rol in de voorhoede van Ajax, dan een op het middenveld.

Na een door blessures en vormverlies geplaagd 2021/22 zijn de vooruitzichten op speeltijd voor Mohammed Kudus op het Amsterdamse middenveld er niet bepaald groter op geworden.

Met rots in de branding Edson Álvarez is de rol van controleur al vergeven, en Kenneth Taylor lijkt op basis van de slotmaand van vorig seizoen en zijn sterke voorbereiding klaar om Ryan Gravenberch op te volgen in de rol van vrijere midmid. Met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Mo Ihattaren is de concurrentie op ‘10’ alleen maar groter geworden, terwijl Daley Blind door de komst van Calvin Bassey en Owen Wijndal ook weer vaker op het middenveld lijkt te zullen meedoen.

Kortom, voor Kudus lijkt er op het middenrif bij Ajax weinig speeltijd over. Zelfs na een ijzersterke voorbereiding. Tot zover het slechte nieuws voor de prijzige aankoop uit 2020. Want in de voorbije voorbereidingsduels doemde ook een alternatief op. Kudus lijkt volgend jaar wél van nut te kunnen zijn in de voorhoede.

Het probleem

Al in de voorbereiding van vorig seizoen liet Kudus zien dat hij ook na een lange blessure-absentie zijn oude streken niet verleerd is. In een oefenduel met Anderlecht duurde het nog geen halfuur eer hij op de rand van zijn eigen strafschopgebied een riskante dribbelactie tegenover vier Belgische opponenten aanging, in plaats van simpel terug te leggen. Het is het soort roekeloosheid dat Kudus een vermakelijke, maar ook oh zo frustrerende speler maakt.

Het technisch talent is namelijk voor iedereen zichtbaar. Kudus heeft de aannames, passeerbewegingen en explosiviteit die vereist zijn om een technische smaakmaker te worden bij Ajax. Maar dat pure talent omzetten in tastbaar resultaat, daar worstelde Kudus als reservespeler vorig seizoen enorm mee.

Te vaak ontbrak het benodigde overzicht om zijn technische brille tot doelgevaar te laten leiden. Neem onderstaand voorbeeld, uit het thuisduel met Go Ahead (0-0). Met een weergaloze aanname maakt Kudus zichzelf aanspeelbaar in de volgepropte as van het veld, om vervolgens zélf weer de drukte in te dribbelen.

Beeld Screenshot ESPN

Het gebrek aan overzicht bij het afronden van zijn solo's is ook goed zichtbaar in de data. Kudus eindigde (als enige Ajacied) in de top-10 van Eredivisie-middenvelders die het vaakst balverlies leden. Maar in tegenstelling tot veel van de andere spelers in deze lijst, leidde het riskante spel maar tot weinig gecreëerde kansen. Oftewel, Kudus leed het soort balverlies waar geen eventuele glanszijde aan zat – iets waar zijn voorganger Hakim Ziyech juist zo in uitblonk.

Middenvelders met meeste balverlies per 90 minuten, Eredivisie 2021/22 (min. 400 speelminuten gemaakt). Beeld Opta Sports

Tel daarbij op dat Kudus tijdens het drukzetten of verdedigen dikwijls compleet verdwaald oogde wat betreft zijn tactische opdracht, en het is te begrijpen dat Erik ten Hag terughoudend was met basisplaatsen voor zijn jonge middenvelder, toen hij na de winterstop eenmaal hersteld was van zijn tweede langdurige kwetsuur.

De (mogelijke) oplossing

Nieuwe trainer Alfred Schreuder toonde zich een uitgebreid interview met VI-collega Freek Jansen opvallend enthousiast over de voorbereiding van Kudus op het nieuwe seizoen. Vooral in een nieuwe rol vindt Schreuder de linkspoot sterk ogen. ‘Het is niet zo dat ik hem niet meer als nummer 10 of nummer 8 zie, maar een rol voorin lijkt voor nu beter bij hem te passen. (...) Hij kan voorin in de spits, maar ook op rechts en links spelen.’

In het meest recente oefenduel, met Red Bull Salzburg (3-2), maakt Kudus vooral indruk op de momenten waarop hij als 'valse’ buitenspeler mag spelen. Aan de binnenkant van de flank maakt hij zich meermaals goed aanspeelbaar in een zee van blauwe Salzburg-tenues.

De explosiviteit en onvoorspelbaarheid in zijn spel zijn moeilijk te beteugelen voor verdedigers, die ook op andere Ajacieden moeten letten. Bij het overgeven van de dekking op de zwervende Kudus gaat Salzburg dan ook een paar keer de mist in. En dat levert nét die paar extra vrije meters op voor Kudus om met een versnelling aan de bal gevaar te stichten.

Dat Kudus aan de bal nog altijd explosief is, blijkt uit de cijfers van vorig seizoen. Per 90 minuten was er geen Eredivisiespeler die zijn opponenten gemiddeld vaker passeerde met een dribbelactie dan de 21-jarige linkspoot.

Spelers met de meeste geslaagde dribbelacties per 90 minuten, Eredivisie 2021/22 (min. 400 speelminuten gemaakt). Beeld Opta Sports

In gesprek met Jansen legt Schreuder uit waarom Kudus momenteel wat beter tot zijn recht komt in de voorste linie. ‘Hij speelt heel erg vanuit de intuïtie. Als verdediger is dat heel lastig om tegen te spelen. Hij is sterk, snel en doet dingen die niemand verwacht. Dat onvoorspelbare is zijn kracht en dat past misschien beter als hij hoger op het veld speelt.’

Tegen KAS Eupen is goed zichtbaar wat de nieuwe Ajaxtrainer bedoelt. Met één krachtige sleepbeweging naar links speelt Kudus zichzelf vrij in het Eupense strafschopgebied, terwijl hij een tel daarvoor nog omringd is door drie opponenten. Het is het soort onvoorspelbaarheid waarop verdedigers lastig kunnen anticiperen.

Een vaste basisplaats in de voorhoede lijkt op korte termijn iets te veel van het goede voor Kudus. Met Dusan Tadic, Steven Bergwijn, Antony en Brian Brobbey bezit de Amsterdamse aanval al flink wat bewezen vuurkracht. Maar als supersub of rotatie-optie in de voorhoede lijkt Kudus komend seizoen een grotere rol van betekenis te zullen spelen dan vorig seizoen het geval was.