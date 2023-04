Dankzij crowdfunding kan surfkampioen Anne Albers naar het WK

Anne Albers in training.

“Gelukkig is het weer langer licht,” zegt de Nederlandse surfkampioene Anne Albers. Nu het voorjaar is kan ze vóór of na haar werk als boswachter weer vaker trainen in zee. In een kwartiertje fietst ze, met haar wetsuit al aan, naar de pier van Wijk aan Zee, waar haar longboard ligt te wachten. Een paar minuten later ligt ze op de golven. Met zicht op de rookwolken van Tata Steel.

Drie weken geleden hoorde Albers dat ze met het Nederlandse team mee mag naar het wereldkampioenschap longboardsurfen, begin mei in El Salvador. De laatste keer dat het WK werd gehouden was in 2019, in Frankrijk. Daar was Albers ook bij.

Bij haar deelname aan de wedstrijd in El Salvador werd wel een kleine kanttekening geplaatst: de Holland Surfing Association – de nationale surfbond – kon de reis niet volledig betalen. Het longboarden valt niet onder het olympische surfen, de disciplines van Lilian de Geus en Kiran Badloe; die zijn bij watersportverbond KNWV ondergebracht.

Vervuiling door Tata Steel

“Op wedstrijdgebied is de longboardsurfsport in Nederland nog heel klein, dus het is niet zo dat onze bond zomaar capaciteit en budget heeft om een team naar het WK te sturen,” zegt Albers, tweevoudig Nederlands surfkampioen (2018, 2022). Het geld voor de reis moest ze zelf regelen.

Toen ze merkte dat het op korte termijn lastig werd om sponsoring te vinden, besloot Albers (27) haar eigen netwerk in te schakelen en een crowdfunding op te zetten. Binnen twee dagen had ze het benodigde bedrag, 1500 euro, al binnen. “Onvoorstelbaar. Ik heb zoveel liefde en steun ontvangen.”

Al sinds haar twaalfde surft ze bij Wijk aan Zee. “Tijdens het surfen ben je zo verbonden met de natuur, dat maakte toen al veel in me los. Je bent telkens met de elementen van de natuur aan het bewegen en je hebt constant met andere omstandigheden te maken. Uiteindelijk ben ik daar wel enigszins verslaafd aan geraakt. Als je een golf hebt gehad, wil je alleen maar meer.”

Toch is Wijk aan Zee – ‘de beste surfspot van Nederland’ – niet altijd een fijne plek, vindt Albers; de omgeving is onlosmakelijk verbonden met Tata Steel. “Voor mijn gevoel kan ik hier niet gezond leven en sporten. Het is gewoon een gigavervuilde omgeving.”

Misselijk na een training

In Wijk aan Zee werd Albers zich al jong bewust van de milieuproblemen in de regio. Vroeger ging ze met haar familie veel de natuur in en na een studie Landscape and Environment Management in Delft zette ze zich steeds actiever in voor duurzaamheid en natuurbehoud. Inmiddels is Albers als boswachter en als surfster dagelijks bezig in de natuur en ervaart ze hoe vervuilend de hoogovens kunnen zijn.

Soms komt ze na een training zelfs misselijk uit het water. “Mijn doel is dat iedereen in de omgeving van de IJmond gezond kan sporten. De gezondheid van de mens moet boven het economisch belang komen te staan. Dat is waar ik voor strijd.” Met haar deelname aan het WK hoopt ze hier opnieuw aandacht voor te vragen.