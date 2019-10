Dani Parejo: de man waar het allemaal om draait bij Valencia

Valencia's Dani Parejo tijdens de UEFA Champions League in Londen. Beeld BSR Agency

Het is weer eens hommeles bij Valencia. Na een slepend conflict tussen de eigenaar, de Singaporese zakenman Peter Lim, en succestrainer Marcelino werd de oefenmeester deze zomer prompt op straat gezet. En dat terwijl Valencia in tijden niet zo succesvol is geweest als in de laatste twee jaar onder Marcelino. Beide seizoenen eindigde Valencia op de vierde plaats in de Primera División, als best of the rest achter de drie traditionele topclubs, en vorig jaar voegde het daar zelfs eindwinst in het bekertoernooi om de Copa Del Rey aan toe.

Het dumpen van Marcelino is niet goed gevallen bij de spelersgroep. Een aantal sterspelers hebben publiekelijk hun onvrede geuit en de afgelopen weken valt vrijwel dagelijks in de Spaanse kranten te lezen dat sommige spelers niet eens on speaking terms zijn met nieuwe trainer Albert Celades.

Zelfde strategie

Wat vooral opvalt op het veld: Celades heeft werkelijk níéts veranderd aan de speelstijl sinds zijn aanstelling. De nieuwe club van Jasper Cillessen speelt nog steeds in een 4-4-2 formatie, met één bonkige targetman naast snelheidsduivel Rodrigo Moreno voorin, één echte buitenspeler (Gonçalo Guedes op links) en één allrounder op de flanken, en een middenveldshart met een breker (Geoffrey Kondogbia of Francis Coquelin) naast dé man waar het allemaal om draait bij ‘Los Ches’: spelmaker Dani Parejo.

Ben je een voetballiefhebber die niet elke week naar buitenlandse competities kijkt, dan is Parejo vermoedelijk de beste speler die je niet echt kent. De 30-jarige technicus heeft ook in ­eigen land lang moeten wachten op erkenning: pas sinds dit jaar maakt hij deel uit van de nationale ploeg.

Maar in Valencia is iedereen zich zeer bewust van de genialiteit van de aanvoerder. En terecht, zo leert een blik op de statistieken. Parejo is om te beginnen de verbindende man in de spelopbouw: hij verstuurt gemiddeld 69 passes per wedstrijd; ruim 20 passes meer per duel dan de teamgenoot die daarna het vaakst bij het balbezit betrokken is. Ook op de helft van de tegenstander is Parejo de man waar de ideeën vandaan moeten komen: sinds de start van vorig seizoen ­creëerde Parejo liefst 91 kansen voor teamgenoten; de een-na-beste aan­gever, Rodrigo, deed dat 41 keer in diezelfde periode.

Ware specialist

Omdat Parejo een uitstekende traptechniek heeft, neemt hij elke strafschop, vrije trap en corner. Dat verklaart meteen waarom hij, ondanks het feit dat hij als controlerende middenvelder speelt, zowel topscorer (12 goals) is als hofleverancier van assists (8) bij zijn ploeg sinds de start van vorig seizoen.

In de Primera División creëerde ­Parejo in deze periode 54 kansen voor ploeggenoten vanuit een vrije trap of corner – alleen Real Madrids Toni Kroos (47 kansen) komt ook maar in de buurt van deze effectiviteit als trapnemer. Ajax is woensdagavond dus gewaarschuwd bij standaardsituaties.

