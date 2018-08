Dani de Wit nieuwe aanvoerder Jong Ajax

De middenvelder neemt de aanvoerdersband over van Leon Bergsma, die deze zomer naar AZ vertrok. Zolang hij niet wordt opgenomen in de wedstrijdselectie van het eerste draagt de twintigjarige De Wit komend seizoen de band. Vorig seizoen speelde hij één wedstrijd bij Ajax 1, en 33 wedstrijden voor de kampioen van wat toen nog de Jupiler League heette.



Die titel prolongeren acht De Wit niet onmogelijk, geeft hij aan in een interview op de site van Ajax. "Niemand verwachtte het vorig seizoen, maar wij wel. Ik denk dat het ook met dit elftal moet kunnen. Er zijn veel spelers vertrokken, maar daarvoor zijn ook weer nieuwe talenten in de plaats gekomen."



Nieuwe opzet competitie

De Keuken Kampioen Divisie kent vanaf dit seizoen een aantal nieuwe regels. Zo mogen spelers van beloftenelftallen nu nog maar maximaal 23 jaar zijn. Het was altijd goed gebruik spelers van het eerste elftal die wedstrijdritme misten, dat op te laten doen bij Jong Ajax. Behalve Jong Ajax komen ook de leeftijdsgenoten van PSV en FC Utrecht uit op het tweede Nederlandse prof-niveau.



Ook is het zo dat spelers die op zondag nog voor het eerste speelden of zelfs op de bank zaten, niet een dag later mee mogen doen bij Jong Ajax. De Wit zat vorig weekend tegen Heracles Almelo bij de selectie van Erik ten Hag en sluit niet uit dat dat dit weekend tegen VVV Venlo weer zo is. Over de consequenties daarvan maakt hij zich niet erg druk.



"Bij Ajax zijn ze slim genoeg om dat allemaal wel een plek te geven, zodat iedereen aan zijn minuten komt en het niet ten koste gaat van je ontwikkeling." Jong Ajax begint vrijdag met een uitwedstrijd bij Roda JC.