Dam tot Damloop lijkt dit jaar koel te verlopen

Vorig jaar liep de temperatuur bij de Dam tot Damloop, traditiegetrouw op de derde zondag van september gehouden, op tot boven de 20 graden Celsius. Vlak voor de finish werd een 25-jarige loopster onwel. Ze overleed later in het ziekhuis.



Dat was het derde sterfgeval bij de Dam tot Damloop in zeven jaar tijd. De laatste twee doden bij de Dam tot Damloop waren twintigers. Beiden leden ze aan een heatstroke toen ze bij de finish in Zaandam kwamen.



Rode Kruis-medewerkers langs het parcours krijgen het meest te maken met klachten van oververhitting. Vorig jaar moesten ze 48 lopers behandelen wegens oververhitting en vielen 8 lopers flauw.



Tien Engelse mijl

Sinds de start in 1985 is de Dam tot Damloop uitgegroeid tot een van de meest populaire hardloopwedstrijden van Amsterdam. Begonnen met 4.300 deelnemers bij het allereerste startschot naar ruim 88.000 deelnemers anno 2017. Ook het programma is inmiddels uitgebreid.



Na de Dam tot Damwandeltocht op zaterdagochtend, de fietsclassic met routes tussen de 40 en de 105 kilometer langs de pittoreske dorpen van Noord-Holland en de twee mini Dam tot Damlopen in Molenwijk en Zaandam voor de kinderen, wordt de 33ste editie op zondag afgesloten met de populairste run: de tien Engelse mijl.



Verkeersoverlast

Het verkeer in Amsterdam moet rekening houden met omleidingen. Het belangrijkste knelpunt is de verbinding tussen Amsterdam-Noord en het centrum omdat de IJtunnel wordt afgesloten. Wie toch heen en weer moet met de auto: de oversteek is mogelijk via de A10 en de Zuiderzeeweg. De Prins Hendrikkade is eveneens op zaterdag tussen 07.00 en 17.00 uur onbegaanbaar.



Verder zijn de Buiksloterdijk, Kadoelenweg, Stoombootweg, Landsmeerdijk, Appelweg en Stellingweg (deels) afgesloten. De afzettingen gelden van een halfuur voor de eerste loper langskomt tot tien minuten na de laatste loper. De complete lijst met omleidingen is hier te vinden.