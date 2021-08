Dam tot Damloop gaat niet door vanwege 1,5 meterregel

De Dam tot Damloop is het grootste hardloopevenement van Nederland. Beeld anp

Aanleiding voor de afgelasting zijn de meest actuele coronamaatregelen van het kabinet, waarbij de 1,5 metermaatregel in elk geval tot 20 september van kracht blijft. Ook de andere sportevenementen tijdens het Dam tot Damweekend, namelijk de wandeltocht, de FietsClassic en de Damloop by night, zullen niet doorgaan.

De Dam tot Damloop, die normaal zo’n 45.000 deelnemers trekt, vindt jaarlijks plaats en is 10 Engelse mijl (16,1 km) lang. De route loopt van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam.

Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion, zegt het in de eerste plaats heel jammer te vinden voor de mensen die graag mee hadden willen doen. “We hebben één missie, en dat is zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. Dus uiteraard zijn we teleurgesteld. Daarnaast is het natuurlijk heel wrang dat het kabinet verwacht per 20 september de 1,5 meterregel in de hele samenleving te kunnen loslaten, terwijl het Dam tot Damweekend op 18 en 19 september zou plaatsvinden.”

Het is vooral de afstandsregel die het evenement de das om doet. Niet zozeer omdat de hardlopers onmogelijk afstand kunnen bewaren, maar vanwege het enorme publiek dat de hardloopwedstrijd jaarlijks trekt. Toeschouwers staan in de openbare ruimte, dus niemand kan mensen verbieden om hardlopers toe te juichen. Van der Jagt: “Het is helaas onmogelijk voor de veiligheidsdiensten om de 1,5 meterregel te handhaven in zo’n grote menigte, langs een route van 16 kilometer lang.”

85.000 deelnemers

Daarnaast is het volgens de organisatie niet te garanderen dat er maximaal 750 personen op het evenemententerrein samenkomen. “Dit aantal kan vooral bij de start en finish op de Dam in Amsterdam en in het Dam tot Dam Park in Zaandam niet worden gegarandeerd. Het zijn onmogelijke voorwaarden voor het kunnen organiseren van het grootste sportieve weekend van Nederland, met onder normale omstandigheden 85.000 fietsers, hardlopers en wandelaars.”

Deelnemers behouden hun startbewijs, dat geldig blijft tot de volgende editie van het Dam tot Damweekend. Van der Jagt: “Het is natuurlijk jammer als je volop aan het trainen bent en nu hoort dat de wedstrijd niet doorgaat, maar trainen is nooit voor niets. Dus lekker blijven sporten, zou ik zeggen.”

Amsterdam Marathon

Vorig jaar ging de hardloopwedstrijd ook niet door vanwege de coronamaatregelen. Toen was er wel een speciale ‘Home Edition’, en startten lopers bij hun eigen voordeur.

Le Champion gaat ervan uit dat de Amsterdam City Walk op zaterdag 16 oktober en de TCS Amsterdam Marathon op zondag 17 oktober door kunnen gaan.