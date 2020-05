Dam tot Damloop gaat niet door, marathon mogelijk alleen met topatleten

De start van de Dam tot Damloop. Beeld Robby Hiel

“Het is verschrikkelijk jammer,” zegt Ron van der Jagt, directeur van Le Champion, organisator van tientallen sportevenementen in Nederland. “Wij willen dolgraag dat de Dam tot Damloop in aangepaste vorm doorgaat, maar de overheidsmaatregelen staan het niet toe.”

Van der Jagt had de laatste weken allerlei werkgroepen opgezet om binnen de beperkingen van de coronamaatregelen toch een Damloop, met 85.000 deelnemers over verschillende onderdelen het grootste sportevenement van Nederland, te laten plaatsvinden. Maar na overleg met de veiligheidsdiensten en burgemeester Jan Hamming van Zaanstad heeft het bestuur van Le Champion besloten dat het sportfestijn dit jaar niet door kan gaan.

Naast de tien Engelse mijl van de Dam tot Damloop organiseert Le Champion in hetzelfde weekend ook de Damloop by Night, een wandeltocht en een fietstocht. “Het zijn dagen vol gezelligheid,” zegt Van der Jagt. “In een volledig afgeslankte vorm zouden we de ziel uit de Dam tot Damloop trekken. Het is verschrikkelijk dat er dit jaar geen 36ste editie komt. Maar wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. De veiligheid van deelnemers, vrijwilligers én het altijd massaal aanwezige publiek staat voorop.”

In het overleg met de gemeente kwamen drie overwegingen ter sprake. De gezondheid en veiligheid van deelnemers en publiek is niet te waarborgen, het is onzeker of er voldoende medische hulpverlening aanwezig kan zijn en het stappenplan met richtlijnen van het kabinet voor evenementen geeft onvoldoende mogelijkheden.

“Sinds de bekendmaking van het spoorboekje van het kabinet en de uitspraken van minister Hugo de Jonge vorige week hebben grote sportevenementen alle wind tegen,” zegt Van der Jagt. “Het lijkt alsof het kabinet alleen aan festivals denkt. Wij als organisatie van diverse sportevenementen verlangen naar meer duidelijkheid.”

Van der Jagt doelt daarbij op het feit dat per 1 september wedstrijden weer zijn toegestaan, maar dat voor grote evenementen met veel publiek eerst een coronavaccin beschikbaar moet zijn. Van der Jagt: “Waar horen hardloopevenementen dan precies bij?”

De marathon

Om die redenen liggen bij Le Champion verschillende scenario’s klaar voor de TSC Amsterdam Marathon van 18 oktober. Van der Jagt heeft nog veel onbeantwoorde vragen over wat wel en niet kan. In 2019 telde de marathon in totaal 45.000 atleten uit 140 verschillende landen. Kunnen alle deelnemers straks überhaupt naar Amsterdam komen?

“Het is voor mij nog niet helder hoe het kabinet het ziet,” zegt Van der Jagt. “Valt de marathon onder het rijtje publieksevenementen die pas weer doorgaan als een vaccin is gevonden? Dat is wat mij betreft in ieder geval te kort door de bocht. De marathon is vooral een serieuze sportwedstrijd, met topatleten uit de hele wereld én met het Nederlands kampioenschap. Normaal zijn we trots op het massaal aanwezige publiek, maar nu werkt dat tegen ons. In de algemene opinie is momenteel weinig sympathie voor festiviteiten met veel mensen.”

Noodscenario

Het lijkt niet realistisch om te verwachten dat in oktober bijna 45.000 mensen door de stad rennen. In het extreemste geval kan Van der Jagt terugvallen op een minimumvariant waarin alleen de beste atleten starten. Dan gaat het over waarschijnlijk iets meer dan honderd lopers. Tienduizenden recreanten zijn dan niet welkom.

“De atleten sturen we dan niet de hele stad door over het oude parcours, maar in meerdere rondes over een afgesloten parcours zonder publiek langs de weg. Alles is in ieder geval beter dan de marathon helemaal afgelasten. Voorlopig blijven we afhankelijk van veel ontwikkelingen rond het coronavirus, de beslissing over de doorgang van de marathon nemen we later, in overleg met de gemeente. Dit alternatief kan in ieder geval een aantrekkelijk schouwspel opleveren voor de televisiekijkers.”

Le Champion probeert alle reeds ingeschreven deelnemers van de Damloop tegemoet te komen. Een groot deel van hen is lid van de sportorganisatie of onderdeel van een bedrijventeam, in beide gevallen kunnen deze deelnemers nog annuleren en wordt het inschrijfgeld teruggestort. Aan de overige individuele deelnemers, die geen lid zijn van Le Champion, kan daarover nog geen belofte worden gedaan.