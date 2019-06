Daley Sinkgraven mag Ajax verlaten

Daley Sinkgraven. Beeld VI Images

Dat Daley Blind in het voorbije seizoen 68 wedstrijden heeft gespeeld, en dat hij zelfs in de laatste twee duels, met Oranje tegen Engeland en Portugal, nog tot de uitblinkers behoorde, is niet vanzelfsprekend. Ajax was dan ook naarstig op zoek naar een back-up voor de linksbenige centrale verdediger.

In de winterstop liet de club Max Wöber voor 12 miljoen euro naar Sevilla vertrekken. Trainer Erik ten Hag zag op lange termijn geen perspectief voor de jonge Oostenrijker. Als back was hij onwennig en te weinig dynamisch, voor een centrale verdediger was hij niet standvastig genoeg.

Met Lisandro Martínez heeft technisch directeur Marc Overmars een linksbenige verdediger vastgelegd (tot 2023) die wél op die beide posities uit de voeten kan. Martínez doorliep de jeugdopleiding van Newell’s old Boys, maar hij brak door bij Defensa y Justicia. De bescheiden club eindigde afgelopen seizoen verrassend op de tweede plaats. Martinéz was basisspeler, meestal als linker centrale verdediger. Hij kreeg in maart de ultieme beloning voor een sterk seizoen: hij werd voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Argentinië. Martínez debuteerde in de met 3-1 verloren oefeninterland tegen Venezuela.

Martínez, voor wie Ajax 7 miljoen euro betaalde, maakt geen deel uit van de selectie van Argentinië die morgen begint aan de Copa America met een wedstrijd tegen Colombia. Een andere Ajacied, Nicolás Tagliafico, is daar wel bij. Beide voetballers lijken wel wat op elkaar: venijnige balafpakkers met een geweldige wedstrijdmentaliteit. Al is Martínez iets groter en wat meer een stilist; dat maakt hem ook geschikter dan Tagliafico voor een rol in de as van het veld.

Door de komst van Martínez is Daley Sinkgraven als tweede linksback niet meer nodig. Sinkgraven is van origine ook een aanvallende middenvelder, maar in die middelste linie moet Ajax ook ruimte creëren voor talenten uit eigen opleiding. Noa Lang, Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch hebben afgelopen seizoen alle drie hun debuut al gemaakt. Zij krijgen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen – dat voor de niet-internationals op 21 juni begin met een trainingskamp in De Lutte – een kans om zichzelf te laten zien.

Sinkgraven (23), die voetbaltechnisch tot de betere spelers van Ajax moet worden gerekend, maar die door blessures bijna twee jaar aan de kant heeft gestaan, wordt begeerd door Bayer Leverkusen. Hij zou bij die club worden herenigd met Peter Bosz, de trainer die hem in het voor Ajax succesvolle seizoen 2016-2017 omvormde tot een moderne linkervleugelverdediger. Bayer is bereid 5 miljoen euro voor Sinkgraven neer te tellen.