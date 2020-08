Daley Blind zakt naar de grond in oefenwedstrijd, kan zelf het veld af

De schrik schrik zat er goed in bij de 6000 fans in de Johan Cruijff Arena: Daley Blind zakte in de 79ste minuut van de oefenwedstrijd tussen Ajax en Hertha uit het niks naar de grond. Niet veel later kon de 30-jarige verdediger het veld wel zelfstandig verlaten.