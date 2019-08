Daley Blind: ‘Verzadigd zijn we zeker niet’

Daley Blind heeft 2-0 gescoord tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal. Beeld SOCCRATES/BSR Agency

1. Het succes van vorig seizoen mag geen ballast zijn voor dit seizoen.

“Ik denk dat we vol trots mogen terugkijken op vorig seizoen, maar het betekent niet dat je dezelfde verwachtingen kunt neerleggen voor dit jaar. Er zijn spelers vertrokken, en de transfermarkt is nog open. Er zijn nieuwe spelers bijgekomen. Die burgeren snel in, maar we moeten aan elkaar wennen, het moet nog samenkomen in de ploeg. Laten we eerst maar weer eens de Champions League halen, voordat we gaan praten over de achtste finales of de kwartfinales.

Na alle huldigingen en festiviteiten in de maand mei zijn we met de hele ploeg naar Barcelona geweest ter afsluiting. Dat was in één woord fantastisch. Met dat gevoel kruip je nu weer bij elkaar. Die positieve vibe is er nog steeds. We werken keihard en serieus als het moet, maar er wordt ook veel gelachen. Ik proef geen gemakzucht. We hebben in de Johan Cruijff Schaal laten zien dat we nog steeds hongerig zijn. Jongens die kort vakantie hadden gehad, kwamen zelfs eerder terug. Dat is een signaal dat de honger er nog steeds is. Dat we snel op volle oorlogssterkte willen zijn om zo goed mogelijk aan de voorronde van de Champions League te beginnen. Vorig seizoen heeft niet voor verzadiging gezorgd. Het smaakt naar meer.”

2. Pas na Ajax-Sparta weten we waar we staan met Ajax.

“Die wedstrijd is op zondag 1 september. Dan is de transferwindow dicht en weten we hoe de selectie eruitziet. En dan is ook duidelijk of we Champions League spelen. Tegen die tijd zal blijken of er in de media nog zo lovend over ons wordt gesproken of dat de kritische zaag er weer op gaat. De verwachtingen bij publiek en pers zijn enorm hoog gespannen. Je hoort en leest nu overal dat Ajax met twee vingers in de neus kampioen wordt. Maar zo werkt dat niet. Vergeet niet dat we ook vorig seizoen periodes slecht hebben gevoetbald en dure punten verspeelden. Presteren is niet vanzelfsprekend.”

“Onze doelstellingen zijn onveranderd: de Champions League bereiken en zo ver mogelijk komen in dat toernooi, kampioen worden en de beker winnen. Dat moet zonder Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Dat die twee zouden vertrekken wisten we een half jaar geleden al, dus niemand kan verrast of verbaasd zijn. Dusan Tadic zei het laatst treffend: we moeten niet huilen om hun vertrek. Het is geweldig dat ze zo’n stap kunnen maken. En bij Ajax zullen nieuwe jongens opstaan. Perr Schuurs maakt grote stappen. Lisandro Martínez laat zich gelden, Razvan Marin is het elftal ingestapt.”

“Wellicht dat onze manier van spelen iets zal veranderen. In de opbouw was Frenkie de Jong in staat twee, drie man bezig te houden. Je zoekt nu naar nieuwe patronen, praat over ideeën om de tegenstander te bestrijden. Ik had met Matthijs een goeie klik en ik zocht met Frenkie vaak de combinatie in de opbouw. Maar daar moeten we het eigenlijk niet meer over hebben. Dat is geweest. Tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal speelde ik bovendien op een andere positie dan vorig seizoen, niet achterin maar op het middenveld.”

3. Als middenvelder kan ik meer mijn stempel drukken dan als centrale verdediger.

“Je kan dan alles makkelijker bereiken op het veld, je staat centraler. Je kunt je ook meer laten gelden in offensieve zin. Achterin heb je weer meer overzicht, ben je regelaar. Ik vind het allebei fijne posities. Geen voorkeur wat dat betreft. Het is wel fijn als ik me kan focussen op één plek, niet dat ik wekelijks moet aanpassen. Maar als de situatie daar een keer om vraagt, is het geen probleem. Ik heb vorig seizoen achterin een sterk jaar gedraaid, maar voordat ik vier jaar geleden naar Manchester United vertrok had ik het ook op het middenveld goed gedaan, zelfs de gouden schoen gewonnen.”

“We moeten kijken hoe het loopt. De trainer is op zoek naar een nieuwe balans. Hij zal de puzzelstukjes weer op de goede plek moeten krijgen. Ik heb achterin een paar keer met Perr Schuurs gespeeld. Dat ging prima. Maar tegen PSV met Martínez naast zich deed hij het ook goed. En ik voelde me vrij snel op mijn gemak op het middenveld. We zullen zien.”

4. Michael Reiziger en Christian Poulsen zijn op hun plek in de technische staf.

“Dat denk ik wel. Michael Reiziger is heel aanwezig, zoals Alfred Schreuder dat ook was. Christian Poulsen is nog wat stiller, hij zoekt zijn weg. Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk was hij vooral aan het observeren. Nu is hij veel individueel bezig met spelers. Praat over hoe je bepaalde dingen kunt oplossen in het veld. Hij heeft een brok aan ervaring en een geweldig cv. Ik heb nog met Christian gespeeld bij Ajax en dat was ontzettend leerzaam. Als voetballer luister je graag naar hem. Michael Reiziger is al wat langer onderweg als trainer. Een prettig mens. Hij is in voor een dolletje, maar tegelijk loeischerp en heel dwingend in zijn coaching. Dat doet me wel denken aan Alfred Schreuder. Die was dat ook.”

5. Ik wil de Paolo Maldini van Ajax worden.

“Dat kan al niet meer, want Maldini is nooit weggeweest bij AC Milan. Ik wel. En ik sluit niet uit dat ik ooit nog voor een andere club ga spelen. Maar ik weet wat ik hier heb en dat zal ik niet zomaar overboord gooien. Ik voel liefde voor Ajax. Ik ken bijna iedereen die hier rondloopt. De club groeit nog steeds. Met ons spel en de resultaten hebben we vorig seizoen de hele wereld versteld doen staan.”

“Ik word vader, heb een huis gekocht in de stad en heb mijn familie en vrienden om me heen. Maar ik ben heel ambitieus, alleen maar bezig met het nu. Als zich buiten Ajax een geweldige kans aandient, zal ik erover nadenken. Een transfer is iets persoonlijks. Je wilt graag de selectie bij elkaar houden, maar iedereen beslist voor zichzelf waar hij voetbalt. Vier jaar geleden was ik er ook van overtuigd dat ik bij Ajax zou blijven, maar op de laatste dag kwam Manchester United – en ik ben gegaan. Laat je dan je team in de steek? Ik denk dat het zo werkt in voetbal, of in de topsport moet ik eigenlijk zeggen.”