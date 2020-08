Daley Blind traint voorlopig niet mee, maar ‘voelt zich naar omstandigheden goed’

Daley Blind nadat hij naar de grond zakte. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat meldt Ajax. De verdediger meldde zich woensdagochtend op sportcomplex De Toekomst voor een nader onderzoek.

De schrik zat er goed in bij de fans in de Arena. Blind, die eind vorig jaar al onwel werd tijdens een Champions Leagueduel met Valencia, zakte dinsdagavond weer naar de grond. De Ajacied ging in de 79ste minuut van het duel liggen in het strafschopgebied, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Nadat toegesnelde leden van de medische staf hem hadden onderzocht, kon Blind zelfstandig het veld verlaten.

Na de wedstrijd zei trainer Erik ten Hag al dat het goed ging met Blind. “Daley moet nu worden onderzocht, en afhankelijk daarvan zal blijken of er consequenties zijn. Maar hij voelt zich goed. Ik heb hem net gesproken. Natuurlijk schrik je als dit gebeurt, ook ik langs de kant. Maar als je dan het signaal krijgt, het is oké, dan richt je je weer op de wedstrijd,” aldus Ten Hag na de wedstrijd.

Inwendige defibrillator

Sinds het eerste incident op 10 december loopt Blind rond met een een ICD, een preventieve ‘pacemaker’ die ingrijpt als het hart hapert. Die werd geplaatst nadat onderzoek in het ziekenhuis uitwees dat zijn hartspier was ontstoken. Blind lag er daarna maandenlang uit.

Blind werd tegen Hertha BSC vervangen door Devyne Rensch. Ajax won de wedstrijd met 1-0, dankzij een rake vrije trap van Zakaria Labyad.