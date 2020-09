Daley Blind terug in wedstrijdselectie Ajax tegen Sparta

Daley Blind tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Hertha BSC. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Hij is inzetbaar. Hij is safe volgens de onderzoeken,” aldus Ten Hag. “Hij voelt zich oke. Ook in mentaal opzicht. Hij is klaar voor een rentree.”

Ajax begint het eredivisieseizoen zondag (14.30 uur) op Het Kasteel in Spangen. Als Blind nog niet in de basisopstelling staat wordt hij in de laatste linie vervangen door Lisandro Martínez, maar de Argentijn is volgens Ten Hag ook nog een twijfelgeval wegens lichte klachten.

ICD-kastje

Blind moest eind augustus in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC het veld verlaten, nadat het ICD-kastje dat hij draagt, was afgegaan. Bij de 30-jarige verdediger is eind vorig jaar een onderhuidse defibrillator geplaatst, als gevolg van een ontstoken hartspier. De Ajacied was tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen Valencia (8 december) onwel geworden.

Blind trainde afgelopen week weer volledig mee met de A-selectie. ‘De uitslagen van de onderzoeken gaven geen aanleiding om Blind langer aan de kant te houden,’ meldde Ajax in een persbericht.

Ten Hag mist niemand bij de seizoenouverture in Rotterdam. De selectie is fit. De positie van de naar Manchester United vertrokken Donny van de Beek wordt ingenomen door Quincy Promes. Promes vormde in de voorbereiding geregeld een middenveld met Ryan Gravenberch en Edson Álvarez. Ajax bleef in de oefencampagne ongeslagen.