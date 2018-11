Daley Blind over het spel van Ajax: 'Alles valt nu samen'

Een plaats bij de laatste zestien van de Champions League ligt voor het grijpen voor Ajax, een bonus van 9,5 miljoen euro voor kwalificatie voor de achtste finales lonkt.



Winst op AEK Athene volstaat. En als Benfica niet zegeviert bij Bayern München, overwintert Ajax zelfs in de Champions League als het verliest van de kampioen van Griekenland.



60 miljoen euro passeren

De nummer twee van de eredivisie, toch al niet armlastig, kan de kassa laten rinkelen in het duel dat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver staat.



AEK is nog puntloos in de Champions League en afgelopen weekeinde in eigen land afgezakt naar de zevende positie op de ranglijst. Het is nu officieel crisis. Net als bij Bayern München en Benfica, de andere tegenstanders van Ajax in groep E.



AEK heeft nog een kleine kans om als derde te eindigen in de poule. "Daar moeten we voor gaan," benadrukte trainer Marinos Ouzounidis. "Maar dat is lastig. Want niet Bayern München maar Ajax speelt het beste voetbal in deze groep. Wie had dat verwacht direct na de loting?"



Blessure Hakim Ziyech

Trainer Erik ten Hag van Ajax kan gewoon over Donny van de Beek beschikken. De middenvelder viel zaterdag nog geblesseerd uit in het gewonnen uitduel met NAC Breda (3-0). Wel mist hij de geblesseerde Hakim Ziyech en geschorste Nicolás Tagliafico, de Argentijn die tweemaal scoorde in de gewonnen thuiswedstrijd tegen AEK (3-0).



David Neres en Maximilian Wöber lijken de meest logische vervangers. Het zegt de coach van Ajax weinig dat AEK niet in grootse vorm steekt . "We moeten gewoon naar onszelf kijken en stoïcijns zijn," stelde hij. "We willen winnen en niet afhankelijk van andere ploegen zijn."



Frenkie de Jong constateerde dat Ajax in een flow terecht is gekomen. "We winnen de laatste weken steeds en vaak met goed voetbal," concludeerde hij. "Voor mij is ons Europees avontuur ook niet geslaagd als we de achtste finales bereiken. Dan hebben we weer een stap in de juiste richting gezet."



Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Wöber en Blind; Schöne, Van de Beek en De Jong; Neres, Dolberg en Tadic.