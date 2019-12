Daley Blind niet mee op trainingskamp door ontstoken hartspier

Daley Blind tijdens Ajax - Valencia. Beeld BSR Agency

Blind is de afgelopen dagen uitgebreid medisch onderzocht, naar aanleiding van duizeligheid waar hij tijdens de wedstrijd tegen Valencia kort last van had.

Op basis van die onderzoeken is besloten om preventief een subcutane ICD te plaatsen. Dat apparaatje wordt preventief vlak onder de huid geplaatst bij mensen met een gevaarlijke hartritmestoornis, bij mensen die een verhoogd risico op hartstilstand hebben, of bij mensen bij wie medicijnen tegen een hartritmestoornis onvoldoende helpen.

Een woordvoerder van Ajax kan niet verder ingaan op de medische details.

Qatar

Als gevolg van deze ingreep, die vrijdag plaatsvond, gaat de 29-jarige international begin januari niet met de selectie op trainingskamp naar Qatar. Hij zal in Amsterdam verder werken aan zijn herstel.

Via Twitter bedankt Blind alle mensen die hem een berichtje hebben gestuurd. “Ik voel me goed op dit moment en ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn.”

Eerder was al bekend dat hij voor de winterstop niet meer zou spelen.