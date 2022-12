Daley Blind neemt ‘met pijn in het hart’ afscheid van Ajaxfans

Beeld Getty

‘Met pijn in het hart en tranen in mijn ogen moet ik afscheid nemen van jullie en de club’, begint Blind zijn bericht. Even later schrijft hij: ‘Spelen voor Ajax is het allermooiste dat er is. Amsterdammers zijn vaak direct en veeleisend. Dat mag ook, daar houd ik van en daarom kan ik eerlijk zijn tegen jullie. Samen hebben wij een bijzondere relatie, maar makkelijk was het niet altijd voor mij.’

Blind vond de kritiek hij kreeg niet altijd terecht, vertelt hij. ‘Soms had ik het gevoel tegen een aantal van jullie te spelen en soms het gevoel dat ik net even iets sneller bekritiseerd werd dan menig andere speler. Ik weet niet of mijn gevoel juist is. Misschien niet. Sommigen zullen me begrijpen, anderen niet. Maar nee, het is zeker niet de reden van mijn afscheid. Ik ben jullie dankbaar.’

Afscheid door ‘omstandigheden’

Blind noemt zichzelf een ‘kind en fan van de club’ en vindt het jammer dat hij Ajax voortijdig verlaat. ‘Dit is niet hoe ik mijn einde bij Ajax had voorgesteld, maar door ‘omstandigheden’ is het zo gelopen. Ik hoop dat er nog een juist moment komt om afscheid van jullie te nemen. Zorg dat Ajax Ajax blijft. Jullie zijn Ajax. En vergeet dus nooit: Wij zijn Ajax. Wij zijn de Beste!’

Luister naar Branie, de podcast over Ajax: