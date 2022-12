Daley Blind mag transfervrij weg bij Ajax, terugkeer vader Danny in rvc onzeker

Daley Blind Beeld Pro Shots

Blind (32) was onder de huidige trainer Alfred Schreuder zijn basisplaats kwijtgeraakt. Calvin Bassey, Owen Wijndal en Devyne Rensch kregen in de laatste weken van de eerste competitiehelft vaak de voorkeur. Blind was wel basisspeler van het Nederlands elftal op het WK.

Daarmee komt na 333 officiële wedstrijden – verdeeld over twee perioden – een eind aan het tijdperk Blind bij Ajax. Hij werd zeven keer kampioen met de club. Blind had zijn loopbaan graag bij Ajax willen afsluiten, maar zag het vertrouwen in hem van de technische staf snel verminderen

Het Belgische Royal Antwerp heeft belangstelling voor Blind, maar er zijn meert kapers op de kust. Verschillende Europese clubs hebben geïnformeerd naar de diensten van de 99-voudig international. De speler viert op dit moment vakantie. Via social media laat de voetballer weten te balen van de berichtgeving over zijn (mogelijke) vertrek. Volgens hem is het ‘een verkeerde afspiegeling van zaken’.

Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de ‘media’ ligt. Het is ook nog eens een verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht.. — Daley Blind (@BlindDaley) 15 december 2022

Danny Blind

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat zijn vader Danny Blind terugkeert in de raad van commissarissen van Ajax. Blind senior was teruggetreden uit die functie toen hij assistent werd van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Dat dienstverband eindigt op 31 december. Blind zal in overleg treden met de bestuursraad van Ajax en de overige rvc-leden over een eventuele rentree.

