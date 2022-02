Daley Blind: ‘Kwestie Overmars komt hard aan’

Daley Blind Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Over zijn eigen toekomst bij Ajax wilde de trainer het evenmin hebben. “Dat is nog te vroeg. Wat er gebeurd is, moet landen, ik moet dat nog verwerken. De consequenties komen later. Voorlopig gaat alle tijd en aandacht uit naar het elftal. We kunnen drie prijzen winnen. De spelers hebben vanavond laten zien, zoals vaker, dat ze zich goed kunnen afschermen van zaken die buiten het veld spelen. Ik heb genoten van het spel.”

De spelers van Ajax kwamen maandagochtend bijeen. Ten Hag: “Ook zij waren diep geraakt. Edwin van der Sar heeft de groep ook toegesproken.” Bij Daley Blind overheerste het ongeloof. “Ik wil er niet te veel over uitweiden, we kennen de details niet. Maar het komt hard aan. Op de eerste plaats denk je aan de vrouwen binnen onze club die dit is overkomen. Maar ook aan Marc, die ik al zo lang ken. Mijn vader heeft met hem gevoetbald. Hij is met Erik ten Hag de architect van het huidige Ajax. Het komt in veel opzichten hard binnen.”

