Daley Blind is terug: ‘Ik voel me vrij in mijn hoofd, heb geen angst’

Op Stamford Bridge kreeg Blind eerder dit seizoen een veelbesproken rode kaart. Beeld AFP

Blind zakte op 10 december tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen Valencia in elkaar. Hij speelde dat duel uit, maar twee dagen later wees onderzoek in het ziekenhuis uit dat hij kampte met een ontstoken hartspier. Bij de voetballer werd onderhuids een ICD-kastje geplaatst, een soort defibrillator. “Dat kastje zit er. Ik voel het soms als ik erop lig, maar gedurende de dag denk ik er niet aan. Het is inmiddels een deel van mezelf geworden. Het geeft me een veilig gevoel.”

Blind moest in de laatste weken van december volledige rust houden. Sinds januari werkt hij aan zijn herstel. “Ik heb twee weken stilgestaan. Dat merk je wel. Ook conditioneel. Maar ik bouw over het algemeen snel conditie op. Ik voel nu de normale pijntjes die je ook voelt in de voorbereiding op het seizoen. De benen zijn een beetje zwaar. Die moeten weer even wennen aan de belasting.”

Geen belemmering

Ajax speelt woensdagavond in de kwartfinale van de KNVB-beker uit tegen Vitesse. Blind kan in stadion Gelredome zijn rentree maken. “Of dat ook gebeurt en hoeveel minuten ik maak, is uiteraard aan de trainer. Maar ik ben er klaar voor. Ik heb groen licht gekregen van het de artsen in het ziekenhuis en de medische staf van Ajax. Er is geen belemmering. En ik voel ook geen belemmering. Ik voel me vrij in mijn hoofd, ik heb geen angst. Ik ben gewoon ontzettend blij dat ik weer terug ben, dat ik weer bij de selectie zit.”

De revalidatie kon Blind niet snel genoeg gaan. “Ik ben door mijn omgeving eerder afgeremd dan dat ze mij hebben moeten aansporen.”

In afwezigheid van Blind verloor Ajax in de eredivisie van AZ en onlangs ook van FC Groningen. Volgende week donderdag staat de eerste van twee Europea League-duels met het Spaanse Getafe op het programma. “Maar ik werk niet speciaal ergens naar toe. Ik kan vanaf nu mijn wedstrijdminuten gaan maken en dat aantal minuten kan ik hopelijk steeds verder opvoeren. Maar hoe snel dat gaat, is afwachten. En alles gaat in overleg met de trainer en de medische staf. Het enige waar ik naar toe heb gewerkt, is mijn terugkeer naar de wedstrijdselectie. Ik kijk ernaar uit om weer op het veld te staan. Ik voel gezonde spanning.”