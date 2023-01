Daley Blind: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het persoonlijk was bij Alfred Schreuder’

Ajax-coach Alfred Schreuder en Daley Blind Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Na zijn eerste oefenwedstrijd voor Bayern reed Daley Blind laatst in zijn eentje door München. Het was al nacht. In zijn elektrische Audi (‘Iedereen bij de club rijdt verplicht elektrisch’) dacht hij aan hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen. Hij is nu speler van een Europese eliteclub. Dagelijks traint hij met toppers als Jamal Musiala, Thomas Müller, Joshua Kimmich en Alphonso Davies. Niet langer meer voetbalt hij bij Ajax, met zijn vriend Davy Klaassen en met Dusan Tadic, Brian Brobbey en de rest.

“Ik heb heel lang gedacht dat ik bij Ajax mijn carrière zou afsluiten,” zegt Blind. “En daarna dacht ik: als ik toch eerder ga, dán komende zomer, als mijn contract afloopt. Met hopelijk nog een titel en een afscheid door de voordeur.” Maar nu reed hij in stilte met zijn laatste spullen van de Toekomst weg op 27 december. “Onderweg denk je: is het nou écht zo dat ik mijn laatste wedstrijd voor Ajax al heb gespeeld? Je denkt: maar Lowen moet toch eigenlijk nog een keer mee dat veld op? Aan mijn hand. Of op mijn schouders. Zoals ik zelf die zoon was die in de jaren 90 met zijn vader langs de tribunes ging toen híj als voetballer bij Ajax afsloot in de Arena.”

“Maar het is zover gekomen dat ik zelfs niet meer welkom was bij de club waar ik vanaf mijn zevende heb rondgelopen. Op 26 december zei de directie dat ze me definitief de 27ste niet meer bij de herstart van de trainingen wilden hebben en kwam het tot contractontbinding. Dat was het einde van een wekenlange, pijnlijke rollercoaster.”

Ruim drie weken na dato spreken we Blind in München. Hotel Mandarin is zijn standplaats in afwachting van een woning. Hij vertelt er over zijn eerste indrukken bij Bayern en deelt zijn kant van het verhaal bij Ajax. Alfred Schreuder kwam al bij een paar gelegenheden aan het woord en Klaas-Jan Huntelaar afgelopen weekeinde in een interview in Het Parool. Huntelaar schetste daar dat Blind vorig seizoen was uitgefloten door zijn eigen fans. ‘Er werd geroepen om Nicolás Tagliafico. Dat was toen een klap in zijn gezicht. En het feit dat de trainer in de laatste weken voor het WK een andere keuze heeft gemaakt, was nu voor Daley kennelijk de druppel.’

Hoe redelijk of onredelijk is het wat hij zegt?

Blind, meteen fel: “Hij moet niet voor mij praten. Dat was niet de druppel voor mij. De druppel was: van eerste keus op een positie degraderen naar vierde keus. En dat de trainer me sowieso totaal negeerde na een aanvaring in de rust tegen RKC. Huntelaar zet mij zo op tegen supporters. Ik heb hem dat ook meteen geappt. Zoals ik het ook typisch vind dat Ajax als eerste naar buiten treedt, terwijl er een wederzijdse boeteclausule is opgenomen in de ontbindingsovereenkomst: ik zou niks over Ajax zeggen, zij niks over mij. Die bepaling wilde de club, hè...”

Blind voelt zich nu vrij om zelf een paar dingen uit te leggen en uit te spreken. “Omdat die in mijn beleving veel zeggen over het gebrek aan communicatie bij mensen die nu aan het roer staan bij Ajax. Gebrek aan leiderschap en empathie ook.”

“Ik noemde net direct RKC. Wat daar gebeurde tussen de trainer en mij, dat heeft veel veroorzaakt. We speelden niet goed. Schreuder begon in de rust over dat ons druk zetten niet goed ging. Dat moest anders. ‘What do you think?’ vroeg hij aan een paar aanvallers. ‘What do you prefer?’ want Engels is de voertaal. Ik ben toen opgestaan en heb in die kleedkamer hardop gezegd: trainer, wees duidelijk en bepaal jij nou zélf hoe we het gaan uitvoeren! Er was emotie en zijn reactie was al even fel: ‘You shut up! Shut your mouth and sit down!’”

“Ik besloot verder mijn mond te houden. Later heb ik aan de fysio’s en aan medespelers gevraagd: ging ik te ver? Ze vonden van niet. Het is topsport.” Met Erik ten Hag kon je fel discussiëren, vertelt Blind. Daarna was het altijd: klaar en weer verder. Hij weet niet of het moment bij RKC misschien niet goed gekozen was. “Maar ik heb het vanuit de goede intenties gedaan, met het teambelang in gedachten en om de wedstrijd te winnen. Niet omdat ik de trainer voor het blok wilde zetten. Als je er een probleem mee hebt, roep je me de volgende dag toch ter verantwoording?”

Dat gebeurde niet. Blind ervoer dat Schreuder hem na het duel met RKC juist een tijd negeerde en niks zei. ‘Van belangrijke speler naar echt compleet links laten liggen.’ De week erna uit bij Rangers zat hij wissel, onder de noemer ‘tactische keuze’.

“Mijn reactie was: ben ik het niet mee eens, maar u bent de baas. In die wedstrijd raakte Wijndal, die op mijn plek speelde, geblesseerd. Ik was al bezig om me klaar te maken, maar toen bleek dat Rensch erin kwam. Van gepasseerd als nummer 1 ging ik naar derde keus.”

“Snel door gingen we, PSV-thuis wachtte. Op de training zag ik al dat Rensch linksback zou spelen. Daar werd verder niet over gesproken. Ik dacht eerst nog: misschien speelt Madueke op rechts bij PSV. Is het daarom? Maar: Madueke stond ook niet in de vermoedelijke opstelling in onze bespreking.”

“Het klopt dat mijn gezicht dan niet vrolijk staat, zoals ik ook niet blij was na Rangers. En als dan óók nog blijkt dat er in de wedstrijd tegen PSV wordt geschoven met posities en Bassey linksback komt, ben je dus van linksback nummer 1 naar nummer 4 gedegradeerd. Én al weken compleet genegeerd.”

Blind besloot daarop zelf maar een gesprek aan te vragen. “Vooral omdat ik van Schreuder wilde weten: is het persoonlijk? Dat was de hoofdvraag die ik had. Nee, zei-ie, dat was het niet. Het was tactisch. Ik heb ook hém gevraagd: ben ik misschien te ver gegaan? Had ik dat in de rust bij RKC anders moeten doen? Dan bied ik nu mijn excuses aan en kunnen we verder. Weer: ‘Nee, nee, niet persoonlijk’. Na nóg een keer doorvragen zei hij wel dat hij vond dat-ie een statement moest maken na RKC.”

“Na het gesprek mocht ik wel weer een keer met de basiself meetrainen en viel ik in tegen Vitesse. En daarna tegen Emmen. Tegen Vitesse ging dat goed, gaf ik nog een assist bij de 2-2. Tegen Emmen deelde ik in de malaise.”

Maar als Ajax afgelopen zomer Wijndal koopt voor 10 miljoen, dan zullen jij en de trainer vóór het seizoen toch ook vast al wel scenario’s van een reserverol hebben besproken?

“Schreuder zegt dat dit besproken is, las ik. Een pertinente leugen. In de zomer, ook op trainingskamp, gaf hij aan dat hij me zo’n belangrijke pion vond. En voor meerdere posities. Links centraal achterin, linksback en linkermiddenvelder.”

Blind neemt een slok water. Dan: “Laat ik duidelijk zijn, ik twijfel er niet aan dát het persoonlijk werd na RKC. Ik ben ervan overtuigd.” Een bevestiging ziet hij in de appjes die alle Ajax-spelers bij het WK kregen. Niet één keer, maar na meerdere wedstrijden. “Alle Ajacieden een felicitatie-appje van de trainer, behalve ik. En toen ik op 27 december afscheid kwam nemen op de Toekomst, heb ik niet alleen de spelers maar ook stafleden de hand geschud. Reiziger, Witschge, noem ze maar op. Alleen Schreuder heb ik niet gezien, terwijl hij wist dat ik er was. Het tijdstip dat ik mocht komen was namelijk met Ajax afgestemd.”

In het interview met Huntelaar gaat het ook over dat jij Ajax het verzoek hebt gedaan om te vertrekken. ‘Eerst via zijn zaakwaarnemer. Blind wilde transfervrij weg.’ Koos je de makkelijkste weg?

“Nee, gevoelsmatig juist de moeilijkste. Ik heb ook met de directie een gesprek aangevraagd. Dat was kort voor het WK. Ik vertelde hoe ik het voelde: dat ik vond dat ik als kind van de club met meer dan 330 wedstrijden niet verdien hoe de trainer met me was omgegaan. Het kan zijn dat ik tactisch gewisseld word of op de bank kom te zitten. Ik ben God niet, ben ook zeker niet groter dan de club. Maar er moet wel een normale werkrelatie zijn.”

“Ik heb toen ook gevraagd naar de mogelijkheden. Zou de transfervrije status die eraan kwam voor mij in de zomer, ook in de winter al mogen, mócht er interesse zijn? Waar ik op hoopte was dat Huntelaar en Gerry Hamstra als td-duo, of Edwin van der Sar als algemeen directeur, zou zeggen: ‘Laten we jou en de trainer aan tafel zetten. Hoe kunnen we zorgen dat dit wordt uitgepraat?’ En eigenlijk ook: ‘We gaan zorgen dat een clubman als jij niet eens meer wíl weten onder welke voorwaarden hij weg kan.’

“Maar er is vanuit de directie geen enkele poging ondernomen om partijen bij elkaar te brengen. Nul. Eerder het tegenovergestelde gebeurde: ze hebben me heel snel in de schoenen geschoven dat ik zelf weg wilde. Ik kreeg het gevoel dat het ze wel goed uitkwam. Tijdens het WK werd mijn zaakwaarnemer op de hoogte gebracht dat ik 2 miljoen moest kosten in januari. Kort na mijn WK zat ik op 14 december met Van der Sar en Huntelaar. Toen werd het: je krijgt je transfervrije status nu al, maar dan moet je vóór 1 januari weg zijn en op 27 december niet meer komen trainen.”

‘Oranje? Ik blijf beschikbaar’

Daley Blind kreeg ook van de nieuwe bondscoach een berichtje met felicitaties bij zijn transfer naar Bayern. “Verder heb ik Ronald Koeman nog niet gesproken,” zegt hij. Koeman wordt maandag gepresenteerd in Zeist en zal daar een eerste inkijkje geven in zijn plannen. “Ik blijf zelf sowieso beschikbaar,” zegt Blind. “Van mijn huidige 99 interlands maak ik er graag ook 100 of meer. Maar ik begrijp ook dat een jonge speler als Tyrell Malacia ambities heeft, heel logisch. Met mij valt altijd te praten. En dan kun je zelf ja of nee zeggen tegen een rol.”

Bij het laatste gesprek op 26 december schoof voor het eerst ook Maurits Hendriks aan, in zijn nieuwe directiefunctie. “Hendriks heeft in dat gesprek eerst een tijdje alleen meegeluisterd. Bij hem kreeg ik daarna het gevoel dat hij – als enige – zich ook echt kon of wilde verplaatsen in mij. Ik heb die morgen nog gezegd: ‘Oké, ik kan gewoon mijn werk doen zonder dat ik een goede relatie heb met de trainer. Ik ben Ajacied’. Ik was ook met overtuiging en inzet de tweede seizoenshelft ingegaan als er geen interessante club was gekomen. ‘Ik kom de 27ste gewoon trainen,’ zei ik ook, net als ik had gezegd op 14 december. Want: er was in de tussentijd geen club concreet. En een contract eenzijdig ontbinden kan gerechtelijk niet zomaar.”

“Als zij dan zeggen: nee, het is voor ons geen optie dat je je nog meldt bij de training en wij daarop vragen: maar wat is dán jullie oplossing? Ze wisten het gewoon niet.”

Klopt het nou dat Ajax geen halfjaar, maar anderhalf jaar heeft afgekocht?

“Wat mensen niet weten: toen ik mijn hartprobleem kreeg en ook de coronapandemie heerste, heb ik veel geld ingeleverd en ben ik akkoord gegaan met een korter contract. Van één jaar is een optiejaar gemaakt. Marc Overmars zei: ‘Top dat je meedenkt Daley. Wij gaan die optie zo inrichten die je die voorwaarden kunt halen, áls je weer normaal fit wordt.’

“Ik had met Overmars ook mondelinge afspraken over de tijd na mijn spelerscarrière. Dat ze me zouden aanbieden om het trainersvak te gaan ontdekken binnen Ajax. Nu het met de opvolgers van Overmars zo escaleerde, werd het van onze kant ook puur zakelijk: dat eigenlijke bonusjaar had ik bijna bereikt, dus dat is in de ontbinding meegenomen.”

Een zaak met alleen verliezers. Al zit Blind nu wel bij Bayern, dat hem verrassend binnenhaalde als elfde Nederlandse speler in zijn historie. “Verrassend, mooi en ook wel spannend.” zegt Blind. “Het is toch of je je weer opnieuw moet bewijzen als bijna 33-jarige.” Wat het ook is: een kleine cultuurshock. “In Nederland is er tijdens trainingen ook ruimte voor een dolletje, hier is iedereen tijdens het werk bloedserieus. Een bal ‘uit’ in een partijtje, of balverlies: gelijk omschakelen, geen rouwmoment of ‘ja maar’.

“Zo’n Joshua Kimmich, die heeft elke dag het vuur in zijn ogen staan. Of Müller: 33 jaar en álles gewonnen, maar die is ’s morgens om 07.15 uur de eerste die zijn vest met hartslagmeter aantrekt voor een duurloop.”

Blind merkt dat hij anders is binnengekomen dan destijds bij Manchester United. “Daar kende in 2014 niemand me, hier wel.” En het geeft voldoening, zegt hij eerlijk: “Van United zeiden mensen in Nederland: ja, hij kan daarheen door Van Gaal. Bij Ajax en Oranje: ja, zijn pa. Ik weet zelf wel dat het anders zit, bij Oranje hebben zeven opeenvolgende bondscoaches mij altijd opgesteld. Maar Bayern had nu meerdere opties en haalt mij, zonder welke connectie dan ook. Ik ga een halfjaar alles geven hier, hopelijk winnen we iets. En dan zien we in de zomer verder.”