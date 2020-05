Daley Blind blikt terug: ‘Ik wist dat het goed zou komen’

Sportieve voorspoed, fysieke ongemakken, persoonlijk geluk en een abrupt seizoenseinde. Ajaxverdediger Daley Blind (30) over een bewogen periode.

Jeu de boules. Normaal een bezigheid voor mensen op leeftijd, maar in de voorbije periode vond ­Daley Blind zichzelf geregeld terug met een bal in zijn hand. Hij had plotseling dagen over en was meer thuis dan ooit. De Amsterdammer had veel tijd voor zijn gezin, maar ging ook op zoek naar afleiding. “Zo kwamen we met wat vrienden op jeu de boules uit. Leuk om te doen, maar het ging me niet zo goed af. Ik moet het maar bij voetballen houden,” erkent de 68-voudig international.

Sinds vandaag ligt het voetbal opnieuw voor een paar weken stil voor Blind. Het eerste blok coronatrainingen bij Ajax zit erop. Tot 11 juni hoeven de spelers zich niet te melden op De Toekomst. Blind: “Het was lekker om de afgelopen weken weer iets te kunnen doen. Natuurlijk nog beperkt en onder strikte voorwaarden, maar het is goed om elkaar weer te zien en met de bal bezig te zijn. Het blijft een rare periode.”

IJzersterk begin

Het contrast met vorig jaar had voor de centrale verdediger niet groter kunnen zijn. Destijds speelde hij de meeste duels van iedereen en eindigde de teller op 67 officiële duels in één seizoen. Nu stokte de teller op 39 optredens, in een seizoen waarin pieken en dalen zich in rap tempo afwisselden. Van een ijzersterk begin van het seizoen en de geboorte van zoon Lowen tot hartproblemen rond de jaarwisseling, uitlopend op een abrupt seizoenseinde door de coronacrisis.

“Als je de hele film afspeelt, dan is het een krankzinnig seizoen geweest. Het begon nog rustig, met duidelijke doelen die ik voor mezelf had gesteld. Opnieuw presteren met Ajax, ­spelen om alle prijzen en, voor mij persoonlijk, de Gouden Schoen als richtpunt. Dat zou betekenen dat ik een constant seizoen op topniveau zou spelen. Mijn vader heeft er meer dan ik, dus die strijd wilde ik nog wel even nieuw leven ­inblazen. De eerste maanden waren top. Met Ajax en met mezelf. Ik was in vorm. Zoiets is best ongrijpbaar, maar ik voelde gewoon dat ik in een goed ritme zat. Ik zat lekker in mijn vel, tot die bewuste wedstrijd half december tegen Valencia. Opeens was het voorbij.”

De beelden staan bij veel Ajacieden scherp op het netvlies. Blind, het tactische brein van de ploeg, die elke wedstrijd maar kon blijven gaan, moest de strijd voortijdig staken. Hij voelde zich duizelig, kwam weer bij en speelde de wedstrijd tegen Valencia zelfs uit, maar in de daarop­volgende dagen kwamen zijn hartproblemen na medisch onderzoek aan de oppervlakte. De ­diagnose: een hartspierontsteking.

Revalidatietraject

Blind kreeg uit voorzorg een kastje onder zijn huid geplaatst, dat ingrijpt bij hartrimtestoornissen. Een revalidatietraject van twee maanden volgde. “Ik heb nooit getwijfeld of ik zou terugkeren op het veld. Ik snapte de bezorgdheid van mensen om me heen, maar ik wist dat het goed zou komen. Natuurlijk denk ik er nog weleens aan terug, het was een vreemde tijd. Maar ik heb de steun gevoeld van de mensen om me heen, vrienden, familie, de mensen bij Ajax, de supporters. Dat heeft me veel goed gedaan.”

Bij zijn terugkeer moest Blind direct aan de bak. Ajax zat in een slechte fase en de routinier werd node gemist. “Misschien was het wel te snel, maar dat lag vooral aan mezelf. Ik wilde zo graag. Ook om het team te helpen. Daardoor speelde ik al snel drie potjes in de week. Achteraf was het wellicht beter geweest om het rustiger op te bouwen, maar dat is achteraf. Destijds ­wilde ik niets liever dan speel­minuten maken.”

Angst tijdens het spelen voelt hij niet meer. “Door het kastje heb ik ook geen enkele vrees dat het me nog een keer kan overkomen. Er zijn dagen dat ik er echt totaal niet meer aan denk. Mentaal en fysiek voel ik me weer prima.”

De hartproblemen zijn opgelost, de hunkering naar een wedstrijd is onverminderd groot. Toch zal hij nog even geduld moeten hebben. “September is nog zo ver weg. Dat is lastig, want het liefst wil ik zo snel mogelijk weer een wedstrijd spelen. Maar ja, voetbal is nu gewoon even bijzaak. De gezondheid staat voorop. Die zin heb ik afgelopen seizoen erg vaak gehoord, zeker, maar het is ook zo. Hoe mooi het voetbal ook is.”