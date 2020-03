Daley Blind: ‘Alles valt nu de verkeerde kant op’

Beeld ANP Sport

Trainer Erik ten Hag begrijpt de suggestie, zegt hij na de 2-0 nederlaag tegen FC Utrecht in de halve finale van de KNVB-beker, maar hij vindt het toch een slecht idee. “In deze fase van het seizoen kun je niet totaal anders gaan spelen, door bijvoorbeeld ver in te zakken op eigen helft. Je kunt beter de lijn volgen die we veel eerder hebben ingezet. Ik denk dat de vastigheden en de vorm dan sneller terugkeren.”

Ook Daley Blind gelooft in die aanpak. “We moeten niet vergeten wat we met onze manier van spelen al gepresteerd hebben. En nu niet alles negatief zien, hoewel de resultaten negatief zijn en niet passen bij een club als Ajax. Maar we hebben nog steeds dezelfde spelers, die kunnen nog steeds goed voetballen. Alleen valt het nu allemaal net de verkeerde kant op.”

Blind stipte opnieuw het blessureleed aan dat Ajax heeft geteisterd. “We misten zes basisspelers. Ik denk niet dat er veel ploegen op de wereld zijn die dat op kunnen vangen. De spelers die terugkeren hebben tijd nodig om de scherpte te hervinden. Dat geldt ook voor mij. Dit was mijn vijfde wedstrijd in dertien dagen. Heel langzaam voel ik de krachten terugkomen.”

Beeld BSR Agency

Ten Hag had zijn elftal na de 2-0 thuisnederlaag tegen AZ een beetje aangepast. Edson Álvarez en Jurgen Ekkelenkamp kregen de voorkeur boven Perr Schuurs en Carel Eiting. Maar het nettoresultaat was hetzelfde.

Toch vond Blind, die woensdagavond op het middenveld speelde, dat zijn team beter voor de dag kwam dan afgelopen zondag. Kort samengevat: Ajax had meer greep op de wedstrijd, was niet zo kwetsbaar voor counters, kreeg de bal redelijk eenvoudig in de voorste lijn, maar zag daarna vrijwel elke aanval in of rond het zestienmetergebied stuklopen. “En zelf kregen we twee goals tegen door onnodige overtredingen.”

De eerste kwam op naam van Lisandro Martínez die Jean-Christophe Bahebeck van achteren aanviel op een plek waar de spits geen kwaad kon. Simon Gustafson liet de vrije trap net achter de laatste linie van Ajax ploffen. Keeper Andre Onana kwam zijn doel uitgestormd, maar zijn timing was beroerd. Sander van de Streek kopte de bal simpel over hem heen in een leeg doel. Na rust maakte Edson Álvarez een zinloze tackle in het strafschopgebied jegens Issah Abbas. Arbiter Kuipers vond het een penalty. Gustafson gooide de wedstrijd vervolgens vanaf elf meter op slot.

Blind wilde na afloop niet bij de pakken neerzitten. Het heeft volgens hem ook geen zin om weer de koppen bij elkaar te steken, en weer een praatsessie te organiseren. “Op een gegeven moment heb je genoeg gepraat en moet je gewoon doen. Ik zag vandaag een team dat niet opgeeft, dat wil vechten. Dat is de basis. Nu moeten we die basis snel uitbouwen.”