Daley Blind: 'Ajax is thuis, Amsterdam is thuis'

Blind erkent dat Ajax niet de enige geïnteresseerde club was om hem van Manchester United over te nemen. "Je gaat dan alle opties naast elkaar leggen en alles afwegen", vertelt hij. "Je kijkt naar de mogelijkheden van de clubs en hoe concreet ze zijn. Dit gaf mij het beste gevoel. Ik heb de keuze met mijn hart en op gevoel genomen."



Ajax betaalt maximaal 20,5 miljoen euro voor Blind, die voor vier seizoenen heeft getekend. Dat maakt hem de duurste aankoop ooit van Ajax. "Ik kom niet om af te bouwen", benadrukte de 54-voudig international die dinsdag voor het eerst trainde met zijn nieuwe ploeggenoten. "Ik ben super gretig."



Mix van ouderen en talenten

Blind gaat als middenvelder of centrale verdediger voetballen. Hij weet nog niet of hij volgende week woensdag al tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League kan spelen. "Ik heb pas drie of vier keer getraind", zei hij.



"Ik ben gretig maar het moet wel verantwoord zijn. Het seizoen is nog lang." Blind verwacht veel van Ajax in het komende seizoen. "We hebben een talentvol elftal, maar ook ervaren spelers als Dusan Tadic, Siem de Jong, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar. We hebben een goed mix van ouderen en talenten en moeten er nu als één team voor gaan."



Debuuteerde in 2008

De Amsterdammer verhuisde in 2014 voor 17,5 miljoen euro van Ajax naar Manchester United.



Hij kwam afgelopen seizoen niet veel in actie voor de ploeg van manager José Mourinho. Hij wilde mede daarom graag terug naar Ajax, om weer veel aan spelen toe te komen en zodoende in beeld te blijven voor het Nederlands elftal.



Daley Blind speelde 141 wedstrijden voor Manchester United. Hij won met de ploeg de UEFA Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield.



Blind debuteerde voor Ajax in december 2008. Hij kwam tot dusver in 143 duels voor de Amsterdamse ploeg in actie. Met Ajax werd hij vier keer kampioen: in 2011, 2012, 2013 en 2014. In 2013 won de Blind tevens de Johan Cruijff Schaal.