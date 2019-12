Dai Dai Ntab wint Nederlandse titel en is talent af

Dai Dai Ntab in zijn rit tegen Ronald Mulder, gisteren in Heerenveen. Beeld ANP

Dai Dai Ntab (25) toonde vrijdag in Heerenveen dat hij, de man die bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) twee jaar geleden afdroop na twee valse starts, talent af is. Met een indrukwekkende tijd van 34,37 werd hij met afstand voor de derde keer nationaal kampioen op de 500 meter. Ntab is ook direct Nederlands grote troef voor de komende internationale wedstrijden.

Ntab stond lang bekend als het grote talent. De zoon van een Nederlandse moeder en een Senegalese vader kon sprinten, maar nooit deed hij op de belangrijkste momenten mee om de grootste prijzen. Nooit viel hij zo op als dit jaar, zijn teleurstellende optreden op het OKT daargelaten.

“Ik heb het hele seizoen na het OKT nodig gehad om mijn plezier terug te vinden en me een beetje lekker te gaan voelen,” zei Ntab gisteren na zijn race. “Dan ben je zo anderhalf jaar verder. In de zomer dacht ik: wat heb ik eigenlijk gepresteerd? Ik heb een jaar een beetje verpest omdat ik er mentaal niet helemaal scherp bij was. Maar in het verleden was het wel zo: als ik een goede race reed, won ik.”

Zoektocht

Het plezier vond hij terug door ‘lekker te gaan schaatsen’. “Simpel, maar wel waar.” Hij sprak erover met intimi. “In de zomer na de Spelen heb je het er wel over: hoe ga je dat verwerken? Hoe kom je eroverheen? Natuurlijk, je gaat er eerst mee naar bed en staat ermee op, maar de truc is eroverheen te komen tijdens het schaatsen. Ik had dat seizoen nodig om elke wedstrijd weer te kijken: o, deed ik dat zo? Waar was ik onbevangen en waar was ik wel scherp? Die zoektocht had ik nodig.”

Met zijn 34,37, 0,06 boven het baanrecord, was hij ruim 0,3 seconde sneller dan ooit in Thialf. “Het ging bij de training al lekker,” aldus Ntab.

De Nederlandse titel was vrijdagavond niet zijn belangrijkste overwinning. Dat was zijn startbewijs voor de WK afstanden op het recordijs van Salt Lake City, half februari. Ook Jan Smeekens (tweede) en Kai Verbij (derde) plaatsten zich op de kortste afstand.

Grote verliezer op de 500 meter was Ronald Mulder. De directe tegenstander van Ntab kampte met materiaalpech. Ntab weet dat hij met zijn 34,37 kan aankomen bij de buitenlandse concurrentie. “Zo simpel is het wel,” aldus de schaatser na afloop van de race.

Melissa Wijfje verrast Niet topfavoriet Ireen Wüst of een andere grote naam als Antoinette de Jong of Jorien ter Mors won de titel op 1500 meter. Die ging met 1.55,65 verrassend naar Melissa Wijfje. Voor Wijfje (24) is het haar eerste Nederlandse titel. “Dit is een beloning voor al het werk dat ik heb verzet in de training,” zei ze na haar zege. “Ik denk dat weinig mensen rekening hadden gehouden met een overwinning van mij, ikzelf ook niet.” Ter Mors, drievoudig Nederlands kampioene op de 1500 meter, werd slechts tiende.

Chantal van Asperen