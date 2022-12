Dag, Kramer, Kromo en Wüst: 2022 in teken van stoppende sporters

Sven Kramer op de 5 kilometer van de Spelen van Pyeongchang in 2018. Beeld REUTERS

Hij kan het met zijn ogen dicht. Tas op zijn rug, kleedkamer uit. Linksaf, rechtsaf, de trap op naar het middenterrein. Hij voelt hoe de adrenaline door zijn lijf giert, hoe zijn ademhaling jaagt. Hij gaat zitten op het bankje waarop hij de hele week al zit, en waar niemand anders op durft te gaan zitten. Hij wurmt zich in zijn pak. Trekt zijn schaatsen aan. Blaast zijn wangen bol en steekt zijn hand omhoog naar het publiek als de speaker zijn naam roept.

Het is tijd.

Tijd voor het laatste kunstje.

Dat Sven Kramer überhaupt meedoet aan de Olympische Spelen van Peking is stiekem al een klein mirakel. Alles piept en kraakt. Zijn rug is al maanden in staking, zijn knieën zijn stram, zijn kansen op een medaille zo klein dat je moet bukken om ze te zien. En bukken, dat kan hij nauwelijks. Hij is hier geraakt dankzij zijn trots en zijn vakmanschap. De top halen is voor weinigen weggelegd, er blijven voor nog veel minder. Op drie achtereenvolgende Spelen won hij de vijf kilometer, zíjn afstand. Vandaag, in Peking, zal hij niet winnen. Negende wordt hij. Na afloop zal hij zeggen dat hij zich een beetje schaamt. Winnaars blijven winnaars. Ook als ze niet winnen.

De voornaam is genoeg

Het is nogal een rijtje namen, van de Nederlandse veelwinnaars die het afgelopen jaar hun laatste kunstje opvoerden. 2022 is het afscheid van sporters die hun sport overstegen, atleten van wie alleen de voornaam al genoeg was om te weten over wie het ging, vedetten die wedstrijden wonnen waarover we het over tien, twintig of vijftig jaar nog zullen hebben.

Ranomi Kromowidjojo Beeld Getty

Niet alleen Kramer zwaaide af, maar ook Ireen Wüst, Tom Dumoulin en Niki Terpstra. En, last but not least, Ranomi Kromowidjojo. Al viel haar laatste kunstje, twee keer goud op het WK kortebaan, nog nét in het vorige kalenderjaar en had ze toen nog niet aangekondigd dat ze zou stoppen. Maar toch was het alsof ze het zo van tevoren had gepland. Koeltjes, zakelijk. Nooit iemand gezien die zo allesverzengend zelfzeker een zwembad binnen kwam lopen als zij. Er zijn wedstrijden geweest, tot olympische finales aan toe, die ze al had gewonnen voordat ze op het startblok stapte.

Niki Terpstra op de kasseien van Parijs-Roubaix, de klassieker die hij in 2014 won. Beeld BELGA

Het laatste kunstje van Niki Terpstra draaide niet om gouden medailles of overwinningen. Hij wilde vooral afscheid nemen van zijn sport met zijn kin omhoog. Na jaren waarin hij werd geteisterd door valpartijen en pech, wilde hij nog een seizoen genieten van de koers. Erin vliegen en maar kijken waar het schip strandt, zoals vroeger, toen hij net prof was. Toen ze hem soms uitlachten als hij weer een nagenoeg kansloze aanval inzette, toen ze hem aan zijn shirt trokken omdat ze geen zin hadden om weer de hele dag achter hem aan te rijden.

De Ronde van Vlaanderen zou hij in zijn laatste seizoen niet meer winnen, dat wist hij ook wel. Maar heel af en toe was er weer een flard van de Niki Terpstra van jaren geleden. Zoals die keer dat hij halverwege Parijs-Roubaix ineens alleen op kop reed. Kasseien onder zijn wielen, een orkaan van stof om hem heen. Hij zwaaide niet naar de camera, maar dat hoefde ook niet. We voelden het allemaal, het afscheid, ook al was het nog lang niet het einde van het seizoen. Dag Niki, het ga je goed.

Tom Dumoulin op zijn hoogtepunt, tijdens de door hem gewonnen Giro van 2017. Beeld Getty

Dumoulin slechts toeschouwer

Het was niet iedereen gegeven, een afscheid zoals Kromowidjojo of Terpstra. Tom Dumoulin had zijn laatste kunstje op 25 september in zijn agenda gekalkt, op het WK tijdrijden in Australië. Hij haalde het WK wel, maar dan alleen als toeschouwer. Hij stond langs de kant van een parcours dat op zijn maat was geschreven en zag hoe een ex-ploegmaat de titel pakte.

Ergens diep van binnen moet hij iets van teleurstelling hebben gevoeld. Maar het haalde het niet bij de opluchting die je van zijn gezicht kon scheppen nadat hij de beslissing had genomen om te stoppen. Jaren worstelde hij met zijn eigen lichaam, zijn eigen geest, zijn voormalige ploeg en de bemoeienissen van Jan en alleman. Te vaak was hij de wielrenner die geen wielrenner wilde zijn, de kopman die geen kopman wilde zijn. Zijn laatste kunstje was misschien wel van een totaal andere orde dan een wedstrijd of een titel. Zijn laatste kunstje als wielrenner was stoppen. Geen keuze voor geld, prijzen of een carrière, maar voor zijn eigen geluk.

Het laatste kunstje van Wüst in Peking. Beeld REUTERS

Klassieke toegift Wüst

Eigenlijk was er maar één die van haar laatste kunstje een klassieke toegift maakte. Ireen Wüst deed in Peking wat ze deed in Turijn, in Vancouver, in Sotsji en in Pyeongchang: ze won olympisch goud. Eigenlijk was het deze keer allang geen verrassing meer. Het was soms net alsof er twee Ireens in de rondte schaatsten. Je had vroeg-in-het-seizoen-Ireen, die zwalkend over het ijs ging en zich op haar tandvlees plaatste voor de wereldbekers. En je had de-prijzen-worden-verdeeld-Ireen, die op het belangrijkste moment van het seizoen boven zichzelf uitsteeg en de concurrentie naar huis blies.

Zenuwen, druk en zelfs verdriet: alles kon Wüst omzetten in brandstof, voor een extra vaatje energie dat ze kon aanspreken op het moment dat het erom ging. De meest succesvolle Nederlandse olympische sporter ooit leverde in Peking haar laatste kunstje op bestelling: ze won de 1500 meter.

Het waren de puntjes op de ü.