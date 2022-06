Dafne Schippers blij met vijfde plek op 100 meter bij FBK Games

Dafne Schippers is terug op de atletiekbaan. De tweevoudig wereldkampioene twijfelde vorig jaar openlijk over haar toekomst als sprinter, maar bij de FBK Games in Hengelo straalde ze weer, ook al won ze de 100 meter niet.