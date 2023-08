Daar zat Noa Lang alweer te tieren: hoe zal het dit seizoen met hem aflopen?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 6 voor Noa Lang

Veel applaus voor Noa Lang heb ik gehoord. “Even goed als Xavi Simons,” zei men. Tegen Rangers speelde hij niet briljant. In de 28ste minuut kwam er een typerend Lang-moment. Hij zat op de grond na of tijdens een duel. In het gras zette men de vijandelijkheden nog even voort. Lang reageerde zoals zijn karakter dicteerde: vol van drama. Onmiddellijk schoten bouncers naderbij in de personen van Luuk de Jong en Sangaré. Zij kenden hun pappenheimer en posteerden hun lange lijven tussen de razernij van Lang en het korte lontje van scheidsrechter Turpin. Het was een psychologisch knappe actie van de PSV-uitsmijters.

Ik ben benieuwd hoe het dit seizoen afloopt met de gelauwerde Lang. In de 73ste minuut verplaatste hij een vierkante meter lucht toen het de bedoeling was de bal te raken, iets wat we Edström nooit zagen doen.

