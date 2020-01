Curieuze loopbaan brengt Babel opnieuw terug bij Ajax

Ryan Babel. Beeld BSR_AGENCY

Wat goed is komt snel. Ryan Guno Babel, voormalig jeugdspeler van SV Diemen en Fortius, doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax en maakte al op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Dat was op 1 februari 2004, tegen ADO. Hij bekroonde dat optreden met een assist op Nicolae Mitea.

Ruim een jaar later riep bondscoach Marco van Basten hem op voor Oranje. Babel speelde zijn eerste interland tegen Roemenië in het Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu, het oude stadion van Rapid Boekarest. Hij viel na 24 minuten in voor Arjen Robben en maakte de 2-0. Hij bleef er nuchter onder. Babel is eerder vriendelijk en voorkomend dan een bluffer, maar hij is vooral een sportman die weet wat hij wil en die zich niets laat opdringen.

De voetballer uit de Bijlmer bouwde een curieuze loopbaan op. Hij werd opgeleid als centrumspits, maar een echte goalgetter was hij niet. Op de linkerflank kon hij zijn snelheid beter benutten. Maar nog voordat hij bij Ajax tot volle wasdom gekomen, koos Babel – tegen de zin en het advies van toenmalig Ajaxtrainer Henk ten Cate in – voor een transfer naar Liverpool.

In Engeland had hij het zwaar. Hij speelde weinig en miste bij de club de steun om een betere voetballer te worden. Steun die hem wel was toegezegd. Zijn ontwikkeling stokte. Toen zijn carrière daarna bij het Duitse Hoffenheim opnieuw op dood spoor dreigde te belanden, kocht hij in het voorjaar van 2012 zelf zijn contract af en keerde hij voor de eerste keer terug bij Ajax. Babel tekende voor één jaar. Hij wilde zichzelf in de kijker spelen en hij stelde zichzelf en trainer Frank de Boer niet teleur. Oud-Ajacied Shota Arveladze, trainer van Kasimpasa, haalde Babel na dat seizoen naar Turkije.

Toegewijd rapper

Bij Oranje was Babel toen al een tijd van de radar verdwenen. Zijn clubkeuzes werden - op afstand - bekritiseerd, net als sommige van zijn gedragingen buiten het veld. Babel is een toegewijd rapper en hij geeft zijn haar graag een opvallende kleur (op dit moment roze). Maar als sportman heeft hij niets van zijn ambitie en gretigheid verloren. Babel is een atletische voetballer die goed voor zijn lichaam heeft gezorgd.

Wie dacht dat zijn carrière voorbij was toen de Amsterdammer in 2015 neerstreek bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten werd weer eens verrast door diens eigengereidheid en vasthoudendheid. Als speler van Deportivo La Coruña en Besiktas kwam Babel zelfs weer in beeld bij het Nederlands elftal. Onder bondscoach Ronald Koeman is hij inmiddels een vaste waarde in de selectie en vaak basisspeler.

In de aanloop naar het EK is Babel er veel aan gelegen zijn vorm en fitheid te continueren. Hij kwam als international niet verder dan een invalbeurt op het WK 2006. Voor het EK 2008 scheurde hij zijn enkelband. Op het WK 2010 kwam hij als reserve niet in actie.

Zijn zaakwaarnemer meldt dat de overstap van Babel van Galatasaray naar Ajax rond is. Ajax zou de aanvaller voor de rest van het seizoen huren. Babel zal de concurrentie aangaan met Quincy Promes, David Neres en Noa Lang. Van dat trio is Neres pas volgende maand inzetbaar na zijn meniscusoperatie.