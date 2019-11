Cruyff Foundation overweegt juridische stappen om beweringen in Cruijff-biografie

Johan Cruijff. Beeld ANP

‘De Johan Cruyff Foundation is geschokt door deze uitspraak, welke zij omschrijft als volstrekte onzin,’ aldus een verklaring op de website.

‘De Cruyff Foundation heeft nimmer dergelijke betalingen gedaan aan Johan Cruijff. Er is altijd een strikte scheiding geweest tussen de financiën van de Cruyff Foundation en de privé-activiteiten van Johan. De Cruyff Foundation is altijd transparant over de inkomsten en de uitgaven. Alle fondsen van de Cruyff Foundation worden te allen tijde ingezet voor de missie om kinderen in beweging te brengen.’

Kok zei woensdag in De Wereld Draait Door dat hij de beschuldiging niet heeft voorgelegd aan de Foundation, omdat hij over drie goede bronnen beschikt. ‘Als Auke Kok de moeite had genomen om contact op te nemen met de Cruyff Foundation, had hij de over de juiste feiten kunnen beschikken,’ schrijft de stichting. ‘De Cruyff Foundation overweegt juridische stappen.’

In de biografie schrijft Kok dat Cruijff ‘zichzelf niet vergat: voor het gebruik van zijn naam en beeld ontving hij jaarlijks een miljoen euro van de Foundation. Volgens meerdere adviseurs gaf deze financiële zekerheid hem rust.’

Auke Kok woensdag in ‘De Wereld Draait Door’.