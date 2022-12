Cristiano Ronaldo maakt overstap naar Saoedi-Arabië

Cristiano Ronaldo begint in Saoedi-Arabië aan een lucratief avontuur. Beeld REUTERS

Hij tekent een contract tot medio 2025 en gaat spelen met rugnummer 7.

Het contract van Ronaldo bij Manchester United werd deze maand in overleg ontbonden nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de clubleiding en trainer Erik ten Hag. Tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg kwam er echter geen concrete interesse vanuit de Europese top.

Omdat Ronaldo clubloos was, hoeft er geen transfersom op tafel gelegd te worden. Al-Nassr werd in het seizoen 2018/2019 voor het laatst kampioen in Saoedi-Arabië. Sindsdien moest de club de titel aan Al-Hilal laten.

Ronaldo maakte tijdens zijn carrière vooral furore bij Manchester United, Real Madrid en de Portugese nationale ploeg. Op het WK in Qatar zag hij een einde komen aan zijn ultieme droom om zijn land de wereldtitel te bezorgen. De Europees kampioen van 2016 ging in de kwartfinale onderuit tegen Marokko.