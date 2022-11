Crisis keer tien: dit gaat er mis bij Ajax

Beeld ANP

De cijfers bevestigen wat Ajaxfans al een half seizoen zien: Dusan Tadic is vele malen minder effectief als rechtsbuiten, dan wanneer hij op zijn vertrouwde stek op links mag spelen. Nog altijd is onduidelijk wat de beste positionele verdeling is van het koppel Tadic-Bergwijn.

2. Vormcrash Pasveer

Waar Remko Pasveer vorig seizoen in 26 duels redelijkerwijs 20 goals tegen had mogen incasseren, waren dat er slechts 12. Dit jaar zijn die cijfers volledig omgedraaid: Ajax incasseerde acht goals meer dan je op basis van de totale kansenkwaliteit voor de opponenten mag verwachten. Hoewel scherpte in de afronding door de tegenstander en mazzel of pech hier ook een rol spelen, wijst dit wel op een pijnlijke ontwikkeling. Pasveer is veranderd van puntenpakker in een zwakke plek.

3. Topaankoop geeft plots niet thuis

Steven Bergwijn begon ziedend aan het seizoen, maar is sindsdien behoorlijk afgekoeld. Een van de grootste uitdagingen voor Alfred Schreuder na het WK is een positie of rol bedenken waar de kwaliteiten van de topaankoop consistenter tot uiting komen. Voor Bergwijn zelf is het vasthouden van een betrouwbaar vormpel een must.

4. Shaky Wijndal

Bij het aantrekken van Owen Wijndal van AZ kleefde afgelopen zomer maar één vraag: kan de linksback defensief meekomen bij een titelpretedent? Dat Wijndal razendsnel is, makkelijk opbouwt en productief is met lage voorzetten, was duidelijk. Maar de twijfels over zijn defensieve kwaliteiten blijven bestaan: Ajax krijgt botweg minder goals tegen zonder de nieuwkomer op linksachter.

5. Duur statement

Het banken van Daley Blind pakt vooralsnog totaal niet lekker uit voor trainer Schreuder. Het gat in opbouwende kwaliteiten met Calvin Basset is enorm, blijkt uit de data. Waar er bij opbouwspecialist liefst 37 procent van de passes naar de aanvallendste 30 meter van het veld gaan, ligt dat aandeel bij Bassey slechts op 22 procent. Nu Blind ontbreekt, draagt de jonge verdediger een te grote last op zijn schouders in de spelopbouw.

6. Kudus-variant lijkt uitgewerkt

Ook hier kunnen de cijfers haast niet duidelijker. Waar het opstellen van Mohammed Kudus in de aanvalspunt Ajax een nieuwe stoot energie gaf in het begin van het seizoen, worstelt de Ghanees de afgelopen maanden flink met zijn aanvallend rendement.

7. Dribbeldroogte

Toch is er één sterk argument te maken voor het behouden van Kudus’ basisplaats. De linkspoot is namelijk de enige dribbelaar in de huidige basiself. Een goede dribbelaar laat doorgaans een moyenne noteren van minstens drie passeeracties met de bal aan de voet per negentig minuten. Bij Ajax scoort er van de spelers die meer dan 200 speelminuten maken slechts één iemand boven het gemiddelde van 1,2.

Een alternatief om Ajax van wat meer individuele explosiviteit aan de bal te voorzien, een groot gemis sinds het vertrek van Antony en Ryan Gravenberch, is meer speeltijd voor Francisco ‘Chico’ Conceicao. In de Liga Portugal liet vorig jaar geen speler meer geslaagde dribbelacties per negentig minuten noteren dan de jonge linkspoot.

8. Neerwaartse lijn

Het optreden in Emmen behoort tot een van de zeven slechtste defensieve optredens van het seizoen, statistisch gezien. Dat het merendeel van de wedstrijden in bovenstaande tabel recentelijk plaatsvonden, is extreem zorgwekkend voor de Amsterdammers.

9. Identiteitsverlies

Het Ajax van Erik ten Hag wist op het Europese toneel een relatief bescheiden budget te ontstijgen door collectief druk te zetten. De felle pressing naar voren was een heus wapen voor de jonge ploeg. In dat opzicht is deze Champions League-statistiek vernietigend: Ajax veroverde in de voorbije groepsfase liefst 33 procent minder ballen in aanvallende zones ten opzichte van de groepsfase van het vorige seizoen.

10. Terugkerend probleem

Hoewel Ajax dus minder druk naar voren weet te ontwikkelen, staat de achterdeur dikwijls wijdopen. Waar titelconcurrenten PSV, Feyenoord en AZ stuk voor stuk nog geen countergoal incasseerden dit seizoen, kreeg alleen hekkensluiter FC Volendam meer tegengoals uit snelle uitbraken om de oren dan Ajax.