Crisis in cijfers: waarom de ommekeer bij Ajax in 2023 uitbleef

Nu Ajax nog maar één nederlaag verwijderd is van een seizoen dat op elk van de drie fronten is mislukt, is het hoog tijd voor een autopsie aan de hand van data. Wat ging er in de tweede seizoenshelft mis in Amsterdam? Uit de cijfers komen vier oorzaken duidelijk naar voren.

Uitblijven ‘Heitinga-effect’

Door zijn illustere verleden als speler en aan de start een bijzonder softe reeks aan tegenstanders – met Excelsior, Cambuur en RKC als eerste opponenten in de competitie – was het niet gek dat er flink wat optimisme heerste over interim-trainer John Heitinga.

Hoewel Ajax per wedstrijd nog altijd gemiddeld meer punten pakt in de eredivisie onder leiding van Heitinga (2,33) dan onder voorganger Alfred Schreuder (1,89), lijkt er van structurele vooruitgang geen sprake.

Want de onderliggende data die wat meer zeggen over toekomstig succes op de langere termijn, vertellen een veel minder rooskleurig verhaal. Ajax creëert onder Heitinga aanzienlijk minder kwalitatief goede kansen, terwijl het ook defensief geen vooruitgang heeft geboekt op dit vlak.

Uiteraard zijn er flink wat verzachtende omstandigheden voor Heitinga aan te dragen. Zo moest hij als interim plots bijspringen, heeft hij geen voorbereiding kunnen runnen met deze ploeg en heeft hij geen inspraak gehad op de selectiesamenstelling. Maar van een schokeffect is geen sprake.

Backs als Achilleshiel

In de openingsfase van PSV-Ajax zocht de thuisploeg herhaaldelijk de rechterflank op. Daar werd pingelaar Johan Bakayoko immers verdedigd door een 17-jarige bewaker, die in Eindhoven ook nog eens op vrijwel geen enkele rugdekking van nabije ploeggenoten kon rekenen.

Dat Jorrel Hato op zo’n jonge leeftijd zo in het diepe wordt gegooid, typeert de problematische situatie op de defensieve flanken van de Amsterdammers. En dan te bedenken dat de linksbackpositie een minder groot zorgenkindje is dan rechtsachter. Dit seizoen waren de linksbuitens van opponenten van Ajax al betrokken bij 19 doelpunten. Een zorgwekkende statistiek, wanneer je bedenkt dat Jorge Sánchez vanwege zijn defensieve kwaliteiten werd aangekocht.

De doodsimpele manier waarop sterspeler Xavi Simons dekkingsfouten van de Mexicaan kon afstraffen op weg naar de 2-0 en 3-0, doet vermoeden dat Ajax over een paar maanden opnieuw op zoek moet naar een nieuwe rechtsback.

Kwetsbare luchtmacht

Dat Luuk de Jong met een kopbal de openingstreffer binnenwerkte, deed vele voorspellingen uitkomen. Door het ontbreken van Edson Álvarez, de enige bovengemiddeld goede kopper in de Amsterdamse selectie, bleek het luchtruim inderdaad een gemakkelijke prooi voor de kopspecialist van PSV.

De goal van De Jong past in een bredere ontwikkeling bij Ajax dit seizoen. Zodra de tegenstand van serieuze aard wordt, zijn de Amsterdammers extreem kwetsbaar in luchtduels.

Dit zwakke punt is een direct gevolg van de rommelige transferzomer. Het vertrek van gewezen koppers als Sébastien Haller, Lisandro Martínez en Nico Tagliafico werd op geen van hun drie posities opgevangen met een sterke kopper.

Vertrouwen in Bergwijn loont niet

Onder Heitinga krijgt recordaankoop Steven Bergwijn nagenoeg maximaal het vertrouwen. Mits fit start de 28-voudig international steevast in de basis, en telkens ook op zijn favoriete positie, links voorin.

Dit enorme vertrouwen heeft Bergwijn niet weten terug te betalen op het veld. In vrijwel elke belangrijke statistische categorie presteert hij slechter onder Heitinga dan hij deed onder Schreuder. Daarmee staat de duurste aankoop in de clubgeschiedenis symbool voor de tweede seizoenshelft bij Ajax: ook met meer stabiliteit is dit niet het jaar van de Amsterdammers.

