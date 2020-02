Crisis bij schotloos Ajax

Het Parool beoordeelt alle voetballers van Ajax en die van de tegenstander na hun wedstrijd. En wie of wat viel het meest op tijdens Heracles-Ajax (1-0)?

Het is crisis bij Ajax. Van de laatste 13 officiële wedstrijden verloor de club er 6. Uitschakeling in de Europa League dreigt, en na de nederlaag in Almelo kruipen in de eredivisie achtervolgers AZ en Feyenoord naderbij.

Waar ging het mis tegen Heracles?

Je kunt beter vragen: waar niet? Maar het is vooral aanvallend zeer matig wat Ajax laat zien. Scoren is op dit moment – en eigenlijk al langer – een groot probleem voor de ploeg. Ook tegen Heracles deden zich voldoende mogelijkheden voor, maar net als in de twee voorgaande ontmoetingen in Almelo liep het slecht af voor de Amsterdammers.

Was topscorer Cyriel Dessers de plaaggeest?

Hij schoot de bal kort voor tijd weergaloos tegen de touwen, maar de treffer was voor een groot deel op het conto van Daley Blind te schrijven. De centrale verdediger liet zich in het duel met de Belgische spits te makkelijk wegzetten.

Dus Blind deelde in de malaise?

Het was een dure fout, maar Blind was net als donderdag tegen Getafe één van de betere spelers aan Ajaxzijde. Nogmaals: er waren kansen zat, zowel voor als na rust, om het duel te beslissen. Een schot van Ryan Gravenberch werd van de lijn gehaald, een schot van Donny van de Beek ketste op de lat. Een kopbal Van Nicolás Tagliafico kon ternauwernood worden gered door doelman Janis Blaswich. En zo waren er nog wel wat kansen.

Is de dramatische reeks daarmee verklaard?

Nee. Net als een jaar geleden maakt Ajax na de winterstop een wankele indruk. Van de laatste 13 officiële wedstrijden, gingen er 6 verloren: Willem II, Valencia, AZ, FC Groningen, Getafe en Heracles. Het belooft weinig goeds voor de return in de Europa League tegen Getafe donderdagavond en voor de topper tegen AZ zondag in de Johan Cruijff Arena.

Is Hakim Ziyech er donderdag tegen Getafe weer bij?

Dat is te hopen voor Ajax. Hij werd tegen Heracles buiten de selectie gelaten: hij is niet wedstrijdfit. En dat is wat Ajax donderdag – maar eigenlijk de rest van dit seizoen – heel hard nodig heeft: een wedstrijdfitte Ziyech.

Maar een excuus voor de nederlaag is het gemis van Ziyech toch niet?

Nee. Ook David Neres en Quincy Promes worden al een tijdje node gemist. Vleugelaanvaller Ryan Babel heeft dat duo nog niet kunnen doen vergeten. Tel daarbij op dat Tadic en Van de Beek ook niet de scherpte hebben van vóór de winterstop en het is duidelijk dat Ajax offensief een flinke jas heeft uitgedaan.

