Crisis bij Ajax: zelfvertrouwen lijkt naar nulpunt gedaald

De rapen zijn gaar bij Ajax. Drie dagen na het Europese echec tegen Getafe ging de ploeg in eigen stadion genadeloos onderuit tegen AZ.

De grootste concurrent in de strijd om de landstitel versloeg de koploper van de eredivisie gedecideerd en met eigen middelen. Het positiespel, de aanvallende variaties, de scherpte in de counters: AZ was Ajax op al die facetten de baas.

Ajax moet de koppositie nu delen. AZ heeft ook 53 punten. Zelfs Feyenoord kan zich met 47 punten nog mengen in de kampioensstrijd. De Rotterdammers hebben nog tien wedstrijden om de schade die het in de eerste maanden van het seizoen opliep, te herstellen. Over drie weken is het Feyenoord-Ajax in De Kuip. En AZ-Feyenoord moet nog worden ingehaald.

Zelfvertrouwen

Ajax is bezig aan een treurige episode. Van de laatste vijftien officiële wedstrijden werden er zeven verloren. Donderdag werd de club roemloos uit de Europa League gekegeld door Getafe. In de groepsfase van de Champions League eindigen de Amsterdammers als derde achter Valencia en Chelsea.

Het zelfvertrouwen bij de Ajacieden is inmiddels tot het nulpunt gedaald, zo lijkt het. Veel geblesseerde spelers zijn inmiddels terug, maar zij deelden zondag in de malaise. Hakim Ziyech, Quincy Promes, Daley Blind en Nicolás Tagliafico, die tegen Getafe geschorst was, stonden tegen AZ allemaal op het veld. Ajax kreeg geen grip op het middenveld, daar waar de belangrijkste slag in een voetbalwedstrijd meestal geleverd wordt. Het was voor de AZ-spelers een speeltuin, waarin ook de aanvallers Myron Boadu en Calvin Stengs zich naar hartenlust uitleefden.

Stengs wordt genoemd als mogelijke vervanger van Ziyech bij Ajax. In het onderlinge treffen stak hij de meester naar de kroon. Ziyech verloor zichzelf in gebaartjes, uit frustratie over zijn eigen zwakke spel en dat van zijn ploeggenoten, terwijl Stengs de ene na de andere splijtende pass van zijn linkervoet liet vertrekken.

Leegloop

Ajax raakt Ziyech kwijt na dit seizoen aan Chelsea. De verwachting is dat meer spelers zullen volgen. Het is de vraag of trainer Erik ten Hag de komende maanden het uiterste uit zijn selectie kan halen. “Het is belangrijk dat we in deze moeilijke fase dicht bij elkaar blijven,” zei Ten Hag zondagavond na de nederlaag. “Daar ben ik verantwoordelijk voor. En daar zullen we alles aan doen.”

Woensdag wacht Ajax alweer een volgende zware uitdaging, uit tegen FC Utrecht in de halve finale van de KNVB-beker. De Amsterdammers kunnen in een paar weken tijd het hele seizoen om zeep helpen. Ten Hag: “Daarom gebruikte ik na het verlies tegen Heracles al het woord ‘crisis’. Iedereen denkt dat wij zomaar even kampioen worden. Daar gingen we misschien zelf in geloven. Maar we zullen er kei- en keihard voor moeten werken.”

Dat Ajax de landstitel moet laten aan AZ of Feyenoord, of zelfs niet eens als tweede zou eindigen, is een scenario waar de clubleiding niet aan moet denken. Met de huidige topsalarissen die Ajax betaalt aan zijn beste voetballers, en de transfersommen die worden uitgetrokken om de selectie op Champions Leagueniveau te houden, heeft de club de inkomsten uit dat toernooi heel hard nodig.

Maar niet alleen het geld, ook de uitstraling van de Champions League is commercieel en sportief van enorm belang voor Ajax. Om eens wat te noemen: waarom zou Calvin Stengs volgend seizoen voor Ajax willen spelen als hij met AZ dat hoogste Europese podium kan beklimmen?