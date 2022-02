Corruptie, criminele steniging en ruzies: wie denkt dat Ajax vaak in brand staat, moet eens naar Benfica kijken

Waar Ajax al weken in de greep is van de zaak-Overmars, moet tegenstander Benfica vanwege een vermeend omkoopschandaal zelfs vrezen voor degradatie. Reden daarvoor is de bijna 2 miljoen euro die via een computerbedrijf is overgemaakt aan scheidsrechter Bruno Paixão. Tot die ontdekking kwam het Openbaar Ministerie tijdens een onderzoek naar mogelijke fraude en witwaspraktijken van zakenman en voormalig Benfica-preses Luís Filipe Vieira.

Bij het graven in de boekhouding van het computerbedrijf dook de naam van Paixão op. Diverse Portugese media maakten eerder deze maand melding van een bedrag van 1,9 miljoen euro dat doorgesluisd zou zijn naar de voormalige arbiter. Paixão is zich van geen kwaad bewust. “Puur toeval”, stelt hij. Ook Benfica beweerde nergens van te weten.

Het OM zegt ondertussen aanwijzingen voor corruptie te hebben. Ook de tuchtraad van de Portugese voetbalbond is begonnen met graven. Voor bewezen pogingen tot omkoping staat puntenaftrek. Wordt omkoping helemaal bewezen, dan kan de topclub zelfs worden teruggezet naar het tweede niveau.

Spelers van Benfica trainen in aanloop naar het duel met Ajax. Beeld EPA

Het is niet het eerste schandaal van de voorbije jaren. In 2018 werd de huisjurist van Benfica van 79 administratieve misdrijven verdacht. Dat liep voor de club met een sisser af. Twee jaar geleden haalde een deel van de achterban negatief het nieuws, door de spelersbus te bekogelen. Benfica sprak daarop van een ‘criminele steniging’.

Voor de winterstop was het opnieuw hommeles. Ditmaal tussen trainer Jorge Jesus en routinier Pizzi. Laatstgenoemde werd uit de selectie gezet, tot onvrede van teamgenoten. Jesus werd ontslagen, Pizzi vertrok naar Turkije.

Is daarmee de rust wedergekeerd? Allesbehalve. Een deel van de achterban eist nu al dat de clubleiding terugkomt op het besluit om interim-trainer Nélson Veríssimo het seizoen af te laten maken. Onder de oud-speler won Benfica slechts twee van de laatste vijf officiële duels en is de achterstand op koploper FC Porto gegroeid tot twaalf punten.

Waar affaires bij Ajax nauwelijks invloed hebben op de sportieve prestaties, lijkt de opponent van vanavond er wel onder gebukt te gaan. Benfica is een vulkaan met continu ontploffingsgevaar. Desondanks is Ajax gewaarschuwd, want voor de Portugezen is de Champions League het enige podium waarop het seizoen nog van wat glans kan worden voorzien en alle problemen enigszins naar de achtergrond kunnen worden verdreven.