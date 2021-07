Corona neemt toe in Tokio, Nederlandse roeiers in isolatie

Alleen bij wedstrijden mogen Nederlandse roeiers nog in de buurt komen van andere teams. Hier de vrouwen dubbel vier in hun serie. Beeld ANP

De Nederlandse roeiers kunnen bij de olympische roeibaan niet langer in de eetzaal en de warming-upruimte. “We hebben van de internationale federatie het verzoek gekregen of wij eraan willen meewerken om het voor de vrijwilligers, de organisatie en met name de andere landen zo veilig mogelijk te maken,” zegt technisch directeur Hessel Evertse. “Dat doen we natuurlijk.”

Eerst testte een staflid van de roeiploeg positief op het coronavirus, vervolgens ook skiffeur Finn Florijn en hoofdcoach Josy Verdonkschot van de vrouwenboten.

De roeiers moeten ze zich nu bij wedstrijden voorbereiden in een tentje van 4 bij 4 meter, met ruimte voor slechts enkele fietsen en ergometers. De lunch eten ze apart of ze gaan terug naar het olympisch dorp.

Minibubbels

De roeiers kunnen ook geen gebruik meer maken van het busvervoer tussen het olympisch dorp en de roeibaan. Ze nemen nu taxi’s en kleine busjes. Evertse: “We zijn het al 1,5 jaar gewend om in kleine groepen te werken, minibubbels. Iedere groep heeft een eigen programma, een eigen dag­indeling. Er vallen in de begeleiding mensen tussenuit, wat betekent dat wij met minder mensen meer werk moeten doen. Maar we zijn flexibel, we kunnen dat aan.”

De kernpunten goed eten, goed slapen en goed roeien komen zo wel in het gedrang, zegt hij. “Maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. We moeten veel schakelen, maar de sporters bewaren rust en focus. En onze mensen werken snoeihard om dat voor die sporters mogelijk te maken.”

Rojer

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft zich vanmorgen als zesde Nederlandse sporter moeten terugtrekken na een positieve coronatest. Zondag had hij nog de eerste wedstrijd gewonnen met Wesley Koolhof.

Rojer verbleef buiten het olympisch dorp en gaat nu tien dagen in quarantaine. “Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team. Ik heb er vooraf en ook hier alles aan gedaan om niet besmet te raken. Ik heb geen idee hoe dit is gekomen. Voor Wesley is dit ook vreselijk.” TeamNL besloot vanmorgen zich ook terug te trekken voor het gemengd dubbel. Eerdere coronabesmettingen waren er bij Rutger Koppelaar (polsstok), Candy Jacobs (skateboarden), Reshmie Oogink (taekwondo), Naomi Visser (turnen) en Finn Florijn (roeien).

Er werden vanmorgen zestien nieuwe besmettingen gemeld, van wie drie atleten. De identiteit van de positief geteste personen is niet bekendgemaakt, maar het gaat volgens de organisatie van de Spelen niet om Japanners.

Met de nieuwe besmettingen komt het totaal aantal Covid 19-gevallen gelinkt aan de Olympische Spelen sinds 1 juli op 148.