Corona bij de amateurs van Ajax, AFC blijft koploper tweede divisie

Veel wedstrijden in het amateurvoetbal werden afgelast vanwege coronabesmettingen in teams. Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

Een speler van de amateurs van Ajax is positief getest op corona. De competitiewedstrijd tegen VVOG in de zaterdag derde divisie is daarom afgelast. In afwachting van testuitslagen bij andere spelers traint en speelt het eerste elftal van de amateurs van Ajax niet. Het is niet de enige wedstrijd in de zaterdag derde divisie die dit weekeinde werd afgelast vanwege coronabesmettingen. Ook Goes tegen Excelsior ‘31 en Harkemase Boys tegen ODIN ’59 gingen om die reden niet door.

Meerdere amateurelftallen in de regio Amsterdam konden door corona dit weekeinde ook niet in actie komen. In de zaterdag hoofdklasse B ging de wedstrijd tussen Swift en Eemdijk niet door, omdat bij Eemdijk meerdere spelers besmet zijn. Het is het tweede duel van Swift dat vanwege corona is afgelast. Het duel met DETO ging twee weken geleden niet door, omdat meerdere spelers van Swift toen corona hadden.

DWS kon in de zondag tweede klasse B thuisblijven, omdat bij tegenstander Weesp coronagevallen zijn ontdekt. In de zondag derde klasse D werd het duel tussen s.v. Ouderkerk en Zwaluwen afgelast, omdat bij de club uit Utrecht coronabesmettingen zijn. Alleen voor het laatste duel is al een nieuwe datum gevonden: donderdag 8 oktober.

AFC koploper

Gelukkig kon er dit weekeinde op veel plaatsen wel gewoon worden gevoetbald. AFC blijft ongeslagen koploper in de tweede divisie. HHC Hardenberg werd dit weekeinde met 2-0 verslagen. Joel Tillema en Oussama Siali maakten de doelpunten. AFC gaat door de overwinning alleen aan de leiding in de tweede divisie met tien punten uit vier wedstrijden.

AFC. Beeld BSR Agency

OFC blijft bovenin meedraaien in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan won bij Oss 1920 met 3-1. Bij rust stond OFC met 1-0 achter, maar door doelpunten van Niels Springer, Bilal Amrani en Joël Donald werd de wedstrijd toch gewonnen. OFC staat door de zege met tien punten uit vier wedstrijden op de derde plaats. JOS wacht na vier duels in zondag derde divisie nog op de eerste overwinning. De club uit Amsterdam-Oost was thuis kansloos tegen Unitas: 4-0. JOS staat met een punt uit vier wedstrijden op de voorlaatste plaats.

Swift kon dus niet in actie komen in de zaterdag hoofdklasse B, maar De Dijk speelde wel. De ploeg uit Amsterdam-Noord verloor ook de vierde competitiewedstrijd. Flevo Boys was met 4-0 te sterk. Door de nederlaag staat De Dijk puntloos onderaan en wacht het ook nog op het eerste doelpunt dit seizoen.

Hockey

Een zware tegenvaller voor de hockeyers van Amsterdam. De thuiswedstrijd tegen het voor dit weekeinde puntloze Tilburg werd met 1-1 gelijkgespeeld. Luke Dommershuijzen leek Amsterdam de overwinning te bezorgen, maar door een benutte strafcorner in de slotseconden van de wedstrijd verspeelde de thuisploeg alsnog de overwinning. Ook Hurley deed zichzelf tekort. Tegen Rotterdam miste de Amsterdamse ploeg een strafbal. Rotterdam won de wedstrijd daardoor met 1-0.

De mannen van Pinoké waren zondag wel succesvol. Door drie doelpunten van de Belg Sebastien Dockier werd Oranje-Rood met 3-2 verslagen. Pinoké staat op basis van doelsaldo op de derde plaats in de hoofdklasse met negen punten uit vijf wedstrijden en Amsterdam is met hetzelfde aantal punten vijfde. Hurley staat met drie punten uit vijf duels op de tiende plaats.

De hockeysters van Hurley hebben voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd gewonnen. Laren werd door een doelpunt van Hannah Lemmens met 1-0 verslagen. Amsterdam bleef ook in het vijfde competitieduel zonder puntenverlies. De koploper was met 3-0 te sterk voor Kampong. Michelle Fillet, Lauren Stam en Joy Haarman maakten de doelpunten. Pinoké pakte na drie nederlagen weer eens drie punten. De uitwedstrijd bij Oranje-Rood werd met 3-0 gewonnen Josephine Murray, Frances Westenberg en Maria Steensma maakten in Eindhoven de doelpunten.

Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates konden door meerdere coronabesmettingen twee weken niet spelen. De regerend landskampioen kwam zondag in actie tegen Hoofddorp Pioniers en won mede door een homerun van Kenny Berkenbosch met 6-3. De overwinning was belangrijk in de strijd om plaatsing voor de Holland Series om de landstitel. De beste twee ploegen in de kampioensgroep kwalificeren zich voor de Holland Series om de landstitel. Pirates staat met vier punten uit drie wedstrijden op de derde plaats in de kampioensgroep. Pioniers staat met twee punten meer op de tweede plaats, maar heeft vijf wedstrijden meer gespeeld.