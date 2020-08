Corona-angst onder Amsterdamse amateursporters stijgt

Beeld Bram van de Biezen

AFC maakt uit privacy-overwegingen de naam van de speler met corona niet bekend. De club uit de tweede ­divisie heeft besloten het eerste elftal tot en met donderdag 20 augustus niet te laten trainen en voetballen. De spelers en technische staf zijn tot dan niet welkom op sportpark Goed ­Genoeg in Buitenveldert. Het voor zaterdag geplande oefenduel met Sportlust ’46 uit Woerden is afgelast.

Corona bij speler Pioniers

De selectie van AFC hoopt vanaf 21 augustus de voorbereiding op het nieuwe seizoen te hervatten, maar bij thuisduels van het eerste elftal mogen voorlopig alleen leden van AFC aanwezig zijn. Supporters, ouders en familieleden van de tegenstanders zijn niet welkom. Deze regel geldt voor alle elftallen van AFC.

Ook in het honkbal gingen de alarmbellen af door corona. Vanwege een mogelijk coronageval in de selectie kwam Hoofddorp Pioniers vorige week niet in actie in de hoofdklasse. De speler bleek deze week niet besmet, maar een speler uit het tweede elftal van Pioniers testte eerder wel positief. In overleg met de GGD besloot de club tot en met vrijdag niet te trainen of te spelen. Door die ­beslissing werd de wedstrijd van donderdag tegen Amsterdam Pirates ­afgelast en verplaatst naar komende dinsdag. De teams staan zaterdag ­zoals gepland wel tegenover elkaar op sportpark Ookmeer in Osdorp. Bij het duel mogen 250 toeschouwers aanwezig zijn, maar ze moeten vooraf ­online een kaartje hebben gekocht.

Niet senang

Bij de korfbalvereniging Blauw-Wit zijn er geen coronagevallen, maar toch heeft de club uit Amsterdam-West te maken met de angst voor ­besmettingen. De eerste drie teams van Blauw-Wit zouden zaterdag bij Leonidas in Noordwolde in Friesland oefenen tegen SCO. De club uit Oldeholtpade (bij Wolvega) liet echter via een appje weten niet meer te willen spelen. Reden: de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen in Amsterdam. Bij SCO zijn er spelers die in de zorg werken en zij voelen zich niet senang bij het spelen tegen een club uit Amsterdam. Dat terwijl geen enkele speler van Blauw-Wit ­corona heeft en in Noordwolde alle door de Nederlandse korfbalbond ­opgelegde coronamaatregelen zijn getroffen. “Het is jammer, maar als ze niet willen, dan kun je ze niet dwingen,” liet het bestuur van Leonidas in een reactie weten. Blauw-Wit heeft voor zaterdag een nieuwe tegenstander gevonden: Quick’21 uit het Friese Oudega.