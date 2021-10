Corona-afgelasting zaalvoetballers Lebo, AFC-coach Landvreugd vertrekt

. Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

AFC moet op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Uli Landvreugd vertrekt na dit seizoen als trainer bij de club uit de tweede divisie. Landvreugd volgt de cursus Coach Betaald Voetbal en heeft het bestuur van AFC laten weten dat hij een volgende stap wil maken richting het profvoetbal. Landvreugd is sinds 2018 coach van AFC en hij werd in zijn eerste seizoen bij de club meteen kampioen in de tweede divisie. Met Landvreugd op de bank won AFC dit weekeinde met 4-1 thuis van Kozakken Boys. Raily Ignacio (twee), Splinter de Mooij en Cody Claver maakten de doelpunten voor de huidige nummer drie van de tweede divisie.

OFC heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verloren in de zondag derde divisie. Groene Ster was in Limburg met 3-1 te sterk voor de club uit Oostzaan. Genridge Prijor maakte het doelpunt voor OFC, dat ondanks de nederlaag koploper blijft. JOS Watergraafsmeer ging in dezelfde divisie verrassend met 3-1 onderuit bij Hoogland. De enige Amsterdamse goal was een eigen doelpunt. JOS staat op de elfde plaats in de zondag derde divisie.

De amateurs van Ajax hebben voor de tweede keer in twee weken gewonnen van VVSB. De ploeg van coach Detlef Le Grand was thuis met 3-1 te sterk voor de club uit Noordwijk. Jip Bartels (twee) en Tristan Buis scoorden voor de Ajax amateurs, die VVSB vorige maand al in de voorronde van de KNVB-beker met 4-1 hadden verslagen. De amateurs van Ajax staan door de overwinning op de achtste plaats in de zaterdag derde divisie.

HBOK maakt tien doelpunten

HBOK heeft tegen FC Zaandam in de zaterdag tweede klasse A aan het doelsaldo kunnen werken. De club uit Zunderdorp won met liefst 10-2. Het scoreverloop was opmerkelijk. Na een kwartier stond het 3-2 voor HBOK. Nog voor rust liep het elftal van coach Kai Meeuwsse uit naar 7-2 en in de tweede helft kwamen er dus nog drie doelpunten bij. Romello Austin maakte vier doelpunten, oud-prof Dennis Kaars en Jeffrey Bok waren twee keer trefzeker. Max Sajet en Nerivio Kasanwirjo maakten het tiental vol.

Basketbal

De basketballers van Apollo hebben thuis een pak slaag gekregen van Den Bosch. Het werd in de Apollohal liefst 103-57 voor de koploper. Daar zag het na het eerste kwart niet naar uit. Het verschil was toen slechts drie punten in het voordeel van Den Bosch 20-17. Daarna kwam Apollo er echter niet meer aan te pas en verloor dus kansloos. Apollo staat met twee punten uit vier wedstrijden op de voorlaatste plaats.

Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben de topper tegen HGC, dat net als Amsterdam nog ongeslagen was, met 3-1 gewonnen. De ploeg van coach Robert Tigges kwam in het Wagenerstadion met 1-0 achter, maar door doelpunten van Noor de Baat, Sabine Plönissen en Maria Verschoor won Amsterdam voor de vierde keer op rij. Alle doelpunten van Amsterdam kwamen uit strafcorners. Pinoké won door doelpunten van Kelly Hoyng-Jonker (twee) en Flo Klinkhamer met 3-2 bij Oranje-Rood. Hurley verloor de uitwedstrijd tegen Victoria met 3-1. Pam van Asperen scoorde voor Hurley.

Nederlagen Amsterdam, Hurley en Pinoké

Het was een slecht weekeinde voor de hockeyers van Amsterdam, Hurley en Pinoké. De drie clubs verloren allemaal. Pinoké liet zich verrassen door laagvlieger Klein Zwitserland en ging met 3-1 onderuit. Niklas Wellen maakte het doelpunt voor Pinoké. Amsterdam verloor thuis met 4-2 van HGC. Floris Middendorp en Gilles Wegter maakten de doelpunten voor Amsterdam. Het nog puntloze Hurley leek lang op weg naar een stunt tegen koploper Bloemendaal. De Amsterdammers kwamen met 1-0 voor, maar in de slotfase maakte Bloemendaal twee doelpunten en won alsnog.

Honkbal

Amsterdam Pirates is goed begonnen aan de Holland Series om de landstitel tegen Neptunus. De eerste wedstrijd in Rotterdam werd in de stromende regen met 2-0 gewonnen. Pirates sloeg toe in de vierde inning. Denzel Richardson en Kalian Sams maakten door een tweehonkslag van Sicnarf Loopstok en een opofferingsslag van Rashid Gerard de twee punten die genoeg bleken voor de overwinning. Pirates-werper Shairon Martis was de man van de wedstrijd. Hij gooide de volledige wedstrijd (negen innings) en hij kreeg daarin slechts drie honkslagen tegen. De tweede wedstrijd in de best-of-seven-serie is donderdag in Amsterdam.

Zaalvoetbal

De wedstrijd tussen ASV Lebo en Tigers Roermond is zondag afgelast, omdat bij de club uit Limburg meerdere spelers positief zijn getest op corona. Tigers liet Lebo weten daardoor te weinig spelers te hebben om te kunnen spelen en meldde zich af. De aanklager amateurvoetbal van de KNVB neemt de zaak nu in onderzoek en legt het voorval mogelijk voor aan de tuchtcommissie. Het is niet duidelijk wanneer het duel wordt ingehaald. Het is de tweede keer in korte tijd dat een wedstrijd in de Amsterdamse amateursport door coronagevallen niet doorgaat. De voetbalwedstrijd tussen DCG en IVV in de zondag tweede klasse werd vorige week om die reden afgelast.