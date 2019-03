Contractverlenging voor Mazraoui en Huntelaar

De rechtsback is nu tot aan de zomer van 2022 aan de club verbonden. De 35-jarige Huntelaar speelt dus ook volgend seizoen nog bij Ajax.



Mazraoui speelt sinds 2006 voor Ajax. De 21-jarige international van Marokko debuteerde vorig jaar op 4 februari tijdens een duel met NAC Breda in het eerste elftal. De verdediger speelde tot dusverre 44 duels voor Ajax en scoorde twee keer.



Buitenland

Mazraoui is opgevallen bij buitenlandse clubs maar directeur voetbalzaken Marc Overmars is blij dat de verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, zijn toekomst voorlopig aan Ajax heeft verbonden.



"Noussair is nog maar 21 jaar en op meerdere posities inzetbaar. We hebben goede gesprekken gevoerd met zijn agent Mustapha Nakhli over zijn toekomst. Natuurlijk kan ook hij naar het buitenland, maar het is goed dat zij beiden ook vinden dat een langer verblijf bij Ajax het beste voor 'Nous' is."



Terugkeer

Huntelaar speelde tussen 2006 en 2008 voor Ajax en keerde twee jaar geleden terug naar Amsterdam. Tussendoor speelde hij voor Real Madrid, AC Milan en Schalke 04.



Huntelaar heeft 133 doelpunten gemaakt in 201 officiële duels voor Ajax. Hij won tot dusver twee KNVB-bekers en één Johan Cruijff Schaal met de huidige nummer twee van de eredivisie.



Huntelaar was dit seizoen belangrijk in de voorronde van de Champions League maar trainer Erik ten Hag geeft de laatste maanden vaak de voorkeur aan Kasper Dolberg of Dusan Tadic in het centrum van de aanval.



Belangrijk

"Klaas-Jan is heel belangrijk voor ons", laat directeur voetbalzaken Marc Overmars weten. "Hij voegt veel toe aan deze selectie, onder meer omdat hij een enorme winnaarsmentaliteit heeft. Klaas-Jan is in alles wat hij doet honderd procent prof en daar neemt hij de talenten in mee."



"Kijk daarnaast naar het aantal goals dat hij alweer heeft gemaakt, daarmee laat hij ook in wedstrijden zien veel waarde te hebben voor Ajax. Ik weet zeker dat hij dat in het de komende maanden en komend seizoen ook zal hebben, dus we zijn blij dat hij heeft verlengd."