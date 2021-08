Concurrentie raakt verder achterop bij imponerende Roglic

Primoz Roglic tijdens de negende etappe van de Vuelta. Beeld EPA

Roglic heeft inmiddels meer afstand genomen van een aantal van zijn concurrenten in het klassement van de Vuelta. De renner van Jumbo-Visma eindigde gisteren als tweede in de negende etappe met aankomst op de Alto de Velefique, achter ritwinnaar ­Damiano Caruso. Hij pakte kostbare tijdwinst op concurrenten Adam ­Yates en Egan Bernal van Ineos.

“Het was een zware etappe met enkele enorme klimmen en het was erg heet. Ik kijk uit naar morgen, we verdienen het,” zei de kopman van de Nederlandse ploeg over de rustdag van vandaag.

Roglic kon op de slotklim met de Spanjaard Enric Mas wegrijden bij de andere concurrenten. “Onze jongens deden het fantastisch. Ineos had op de lange tweede klim een hard tempo gereden, maar gelukkig had ik de benen om het af te maken.”

Halve minuut voorsprong

De Sloveen, die de Vuelta ook al won in 2019 en 2020, gaat de rustdag in met een voorsprong van 28 seconden op Mas. Bernal (vijfde op 1.52) en ­Yates (zesde op 2.07) staan op een grotere achterstand. “Het is een goed begin tot aan de rustdag,” zei Roglic. “Nu moeten we zorgen dat we als team gezond blijven.”

Voor Caruso was het zijn tweede grote overwinning dit jaar. De 33-jarige Italiaan won eerder de voorlaatste etappe in de Ronde van Italië en werd tweede in het klassement van de Giro, achter Bernal. Op de tweede lange klim, de Alto Collado Venta Luisa van 29 kilometer, ging hij er uit de kopgroep vandoor.

Na twee aanvallen van Yates kwam er een achtervolgende groep van vijf renners, met naast de Brit zijn Ineosploeggenoot Bernal, rodetruidrager Roglic en de twee Movistarrenners Mas en Miguel Ángel López. Mas en Roglic namen het initiatief over en sloegen al snel een gat. Het tweetal pakte op de streep ruim een halve minuut op Yates, Ángel López en Jack Haig. Bernal gaf zelfs meer dan een minuut toe op Roglic.

Tweede sprintzege

Fabio Jakobsen had zaterdag, in de achtste etappe, al zijn tweede ritzege geboekt. De renner van Deceuninck-Quick-Step was na 184 kilometer de snelste in de massasprint. Hij bleef de Italiaan Alberto Dainese en de Belg Jasper Philipsen voor en nam bezit van de groene puntentrui.

“Deze tweede zege betekent veel voor me,” zei Jakobsen. “Twee jaar geleden pakte ik bij mijn debuut in de Vuelta twee etappes. Om dat nu te herhalen, is geweldig. De laatste veertig kilometer waren hectisch, maar ik had de hele tijd een fantastische ploeg om me heen. Ze hebben goed werk geleverd om me vooraan te houden.”

Jakobsen, ook al winnaar van de vierde etappe, keek terug op een geweldige openingsweek van zijn eerste grote ronde na zijn comeback. “Ik ben blij en dankbaar om hier te zijn, als dubbele ritwinnaar na de openingsweek. Ik ben ook blij dat ik weer groen heb, het is toch de trui waar elke sprinter van droomt.”