Commissie Mijnals wil dat KNVB harder optreedt tegen racisme

Tijdens de wedstrijd FC Utrecht - Ajax van 28 augustus waren er oerwoudgeluiden te horen in de richting van Ajaxspits Brian Brobbey. Beeld ANP

De commissie Mijnals werd in juli 2020 opgericht als onderdeel van het eerder dat jaar gepresenteerde aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal van de KNVB en de Rijksoverheid. Naast Tan zitten onder anderen Ruud Gullit, burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en voormalig Oranje-international Daphne Koster in de commissie. Die is vernoemd naar Humphrey Mijnals (1930 – 2019), de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die in het Nederlands elftal speelde.

De commissie Mijnals reageert in een advies op apengeluiden die te horen waren tijdens de wedstrijd FC Utrecht - Ajax (0-2) toen Ajaxspits Brian Brobbey gescoord had. FC Utrecht heeft voor de discriminerende spreekkoren afgelopen week vier personen een stadionverbod opgelegd.

Volgens het advies van de commissie moet er beter worden gehandhaafd en gecontroleerd wat de clubs doen om wangedrag te voorkomen. ‘De KNVB hoeft geen nieuwe regels te verzinnen, die zijn er al. We moeten ze wel nakomen met z’n allen’, zegt Tan tegen nu.nl. In het eerder afgesproken stappenplan staat bijvoorbeeld dat clubs die zich onvoldoende hebben ingespannen om discriminatie te bestrijden, puntenaftrek kunnen krijgen.