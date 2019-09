Comeback Pirates zorgt voor landstitel

Benjamin Dille #11 (NEP) bereikt het derde honk, Delano Selassa #2 (L&D) komt te laat om hem uit te tikken. Beeld Henk Seppen

“We waren afgeschreven en dan flikken we het toch. Dat we alsnog kampioen worden, is zo mooi,” aldus Piratescoach Brian Finnegan. “Wat mijn spelers hebben gepresteerd tegen een geweldige tegenstander verdient een groot compliment.”

Finnegan stond met een glimlach van oor tot oor iedereen te woord in Rotterdam. Zijn ploeg had toch maar even de Holland Series op zijn kop gezet. Een week geleden hadden de meeste mensen de hoop op een kampioenschap voor Pirates opgegeven. De ploeg stond in de strijd om de landstitel met 3-0 achter tegen Neptunus.

De Rotterdammers, die de zes jaren hiervoor de titel wonnen, hadden nog één zege nodig om de twintigste landstitel in de clubhistorie te veroveren. Pirates moest vier keer winnen om de al jaren felbegeerde landstitel binnen te halen.

Onmogelijke opgave

Op voorhand leek dat een onmogelijke opgave. Pirates kon de voorgaande drie jaar in de Holland Series op beslissende momenten namelijk niet winnen van Neptunus. Ook was het in de geschiedenis van de Holland Series geen enkele club gelukt na een 3-0 achterstand landskampioen te worden. Tot nu. Pirates won dinsdag (5-2), donderdag (2-1) en zaterdag (4-3) drie keer en bracht de stand in de best-of-seven-serie daarmee op 3-3.

Vooral in de wedstrijd van zaterdag toonden de Amsterdammers mentale weerbaarheid. Pirates stond in de negende en laatste inning met 3-2 achter. Voor de zekerheid werden de kampioensbeker en medailles bij het veld al klaargezet voor Neptunus. De spelers van Pirates hadden echter geen zin in een Rotterdams feestje en wonnen met 4-3.

Een belangrijke rol in de wedstrijd van zaterdag was weggelegd voor werper Jim Ploeger. Hij zou eventueel gooien in een zevende wedstrijd, maar moest zaterdag al aan de bak als vervanger van routinier Rob Cordemans. Ploeger deed dat met verve. Hij kreeg in vijf innings geen honkslag tegen. Ploeger viel daardoor wel weg als startend werper in de beslissende wedstrijd van zondag.

Jhan Rifaele

Finnegan koos daarom voor de in de Holland Series nog niet gebruikte Jhan Rifaele. De international van Curaçao stelde zijn coach niet teleur. Mede door het sterke werpen van Rifaele bleef Neptunus op nul staan. De aanval van Pirates maakte in de eerste twee innings vier punten en oud- profhonkballer Sharlon Schoop besliste met een tweerun homerun de wedstrijd: 6-0. En dus kon Pirates aan de champagne. “Het was een geweldige serie en absoluut reclame voor de hoofdklasse,” zei Finnegan. “Ik neem mijn pet ook af voor Neptunus. Dat we zeven wedstrijden tophonkbal hebben gezien, is ook absoluut hun verdienste.”

Na de vorige landstitel duurde het voor Pirates dus acht jaar voor het volgende kampioenschap. Als het aan Finnegan ligt, zal de volgende titel voor Pirates niet zo lang op zich laten wachten. “Maar dat is voor later. We gaan dit feestje vieren. Wat er volgend jaar gebeurt, zien we dan wel. We zijn nu kampioen.”