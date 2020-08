Coman kopt Bayern naar winst Champions League

Kingsley Coman viert zijn doelpunt. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Uitgerekend de 24-jarige Kingsley Coman maakte in de 59e minuut het enige doelpunt. De Franse buitenspeler, geboren in Parijs en oud-speler van PSG, kopte raak na een afgemeten voorzet van Joshua Kimmich. Hij had van zijn trainer Hansi Flick de voorkeur gekregen boven Ivan Perisic, die de voorgaande twee duels op de linkerflank mocht beginnen.

Bayern München mag zich voor de zesde keer het beste clubteam van Europa noemen. Het elftal van trainer Flick zegevierde met klinkende cijfers. Bayern vierde maar liefst 43 doelpunten in elf duels. De formatie benaderde het record van Barcelona dat in het seizoen 1999/2000 45 keer doel trof in 16 duels op het hoogste Europese niveau.

Bayern München mag niet alleen doelpuntenmaker Coman erg dankbaar zijn. Doelman Manuel Neuer bewees ook waarom ze hem liefkozend ‘Die Lebende Mauer’ noemen. De keeper stond voor rust de openingstreffer van Neymar in de weg. Hij keerde ook een schot van Mbappé en had geluk dat Di Maria liever met zijn linker - dan zijn rechtervoet uithaalt. Even na de 1-0 van Coman voorkwam hij de gelijkmaker van Marquinhos

Geen spektakel

De finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München was onderhoudend, maar beide ploegen leverden niet helemaal het spektakel waarop vooraf een beetje werd gerekend. De kampioen van Duitsland zocht zoals altijd de aanval maar hield ook rekening met Neymar, Kylian Mbappé en Ángel Maria, het gevaarlijke aanvalstrio van de tegenstander. PSG trok zich bij balverlies snel terug, met de bedoeling de gevreesde spitsen Robert Lewandowski en Serge Gnabry zo weinig mogelijk ruimte te geven.

Lewandowski raakte in de eerste helft de paal en stuitte in kansrijke positie op Keylor Navas, de van een blessure herstelde doelman van PSG. De kampioen van Frankrijk moest meer risico nemen nadat het op achterstand was gekomen. Neymar had het echter lastiger dan in de voorgaande duels met RB Leipzig en Atalanta, net als Mbappé en Di Maria. Bayern bleef vrij eenvoudig overeind, al maakte invaller Eric Maxim Choupo-Moting in blessuretijd nog bijna gelijk.