Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré blijven bij PSV, Carlos Vinícius vertrekt

Cody Gakpo blijft in Eindhoven. Beeld Getty Images

Chelsea had zich deze week voor Sangaré gemeld en wilde rond de 40 tot 45 miljoen euro betalen, maar dat ziet PSV niet zitten. Southampton en Leeds United hadden Gakpo graag in willen lijven, maar de captain van PSV heeft volgens meerdere bronnen besloten voorlopig in Eindhoven te blijven.

Gakpo maakte woensdagavond nog een hattrick voor PSV in de met 7-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Even leek het erop dat het zijn laatste kunstje voor de Eindhovenaren zou zijn. Nadat zijn naam lang in verband werd gebracht met Manchester United waren Leeds United en Southampton de laatste twee gegadigden. Gakpo moest meer dan 40 miljoen euro opleveren. Eerder, toen Manchester United nog nadrukkelijk in de race was, was ingezet op een prijs van 50 miljoen euro. Dat bleek uiteindelijk niet realistisch.

De zevenvoudig Oranje-international speelde 144 wedstrijden voor PSV. Daarin maakte hij vooralsnog 49 goals. Gakpo ligt nog tot medio 2026 vast in het Philips Stadion.

Vinícius maakt overstap

Carlos Vinícius (27) verruilt PSV voor de Premier League. De Braziliaanse spits gaat aan de slag bij Fulham. Vinícius werd door PSV gehuurd van Benfica, maar die overeenkomst wordt nu verscheurd. De Braziliaan gaat dus aan de slag bij Fulham, waar de Portugees Marco Silva de coach is.

Volgens Portugese media ontvangt Benfica ongeveer vijf miljoen euro voor de spits, een bedrag dat nog kan oplopen tot elf miljoen euro. De Portugese club ontvangt bij een volgende transfer bovendien vijftig procent van de transfersom.