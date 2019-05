Coaches en captains blikken vooruit op de bekerfinale

Het belangrijkste is dat we tegen Willem II dezelfde inzet tonen als in de Champions League Matthijs de Ligt

"Het belangrijkste is dat we tegen Willem II dezelfde inzet tonen als in de Champions League. Doen we dat niet, dan komen we tegen veel tegenstanders in de problemen."



Ten Hag

Trainer Erik ten Hag gaat zondag weinig spelers van Ajax rust geven tijdens de bekerfinale tegen Willem II. "Niemand staat in het rood, iedereen is topfit," zei hij. "We gaan een team opstellen dat van Willem II kan winnen."



"Voor de spelers van Willem II is de finale misschien wel de kans van hun leven," zei Ten Hag. "Maar veel van onze spelers hebben ook nog niets gewonnen. Dit is een kans op hun eerste prijs. Hier hebben ze het hele jaar voor gestreden. We willen die beker zeker winnen."



Ajax speelt woensdag de return tegen Tottenham Hotspur om een plaats in de finale van de Champions League. Ten Hag vreest niet dat zijn spelers zondag al met hun hoofd bij die wedstrijd zijn. "We spelen het hele seizoen al bijna drie keer in de week. En altijd is ons eerstvolgende wedstrijd de belangrijkste," zei hij.