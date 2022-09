Coach Schreuder ziet Ajax een leerzame nederlaag lijden in Liverpool: ‘Het was niet onverdiend’

“Ik had gehoopt dat we in de eerste helft beter mee hadden kunnen voetballen”, zei Schreuder. “Want die ruimte lag er echt wel. In de rust heb ik ook gezegd dat we moediger moeten zijn. Het leek wel of we een beetje onder de indruk waren hier. Zo’n 20 minuten voor tijd kreeg ik het idee dat we eindelijk een beetje grip op de wedstrijd kregen. Daley Blind kreeg en geweldige kans op de 1-2. Dan is het jammer dat ze in de voorlaatste minuut nog scoren”, doelde hij op een rake kopbal van Joël Matip.

“We hebben veel nieuwe spelers”, vervolgde Schreuder. “Voor veel jongens is deze intensiteit nieuw. Het is geen schande om hier te verliezen. Al is het wel zuur dat die tweede treffer zo laat valt. Wij moeten ons verder ontwikkelen en hier van leren. Ik kan mijn spelers niet verwijten dat ze niet gevochten hebben. Ze hebben alles gegeven. Voetballend kan het wel beter.”