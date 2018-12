Coach Bart Logchies vertrekt na dit seizoen bij Swift

Amateurvoetbal

Bart Logchies vertrekt na dit seizoen als coach van hoofdklasser Swift. De 55-jarige trainer vertelde het bestuur van de club zaterdag niet in te gaan op een aanbieding zijn contract te verlengen. Logchies bereikte vorig seizoen met Swift, na een historische zege op Vitesse, de tweede ronde van de KNVB-beker. Daarin was Feyenoord te sterk.



Dit seizoen gaat het vooralsnog minder met Swift. Na het 1-1 gelijkspel tegen DFS dit weekeinde staat de Amsterdamse ploeg op de twaalfde plaats net boven de degradatiezone. Logchies, die eerder onder andere de amateurs van Ajax en JOS/Watergraafsmeer trainde, liet weten nog geen nieuwe club te hebben.



AFC winterkampioen

AFC is de winterkampioen van de tweede divisie. De ploeg van coach Uli Landvreugd behield bij het ingaan van de winterstop een mooie voorsprong op de concurrentie. AFC speelde de topper tegen Katwijk, ondanks de nodige kansen voor beide teams, met 0-0 gelijk.



De voorsprong op de achtervolgers IJsselmeervogels en Katwijk is nu respectievelijk vijf en zes punten. AFC komt dit jaar nog één keer in actie. In Tilburg staat dinsdag om 18.30 uur de wedstrijd tegen Willem II in de achtste finales van de KNVB-beker op het programma.



De Ajax amateurs hebben in de zaterdag derde divisie de laatste wedstrijd voor de winterstop met 1-0 van Jong FC Groningen gewonnen. Kenneth Misa Danso maakte het enig doelpunt voor de Amsterdammers, die door de zege weer boven de degradatiestreep staan.



Dit in tegenstelling tot ASV De Dijk. Door de 4-1 nederlaag bij koploper Noordwijk (doelpunt De Dijk van Clayd Olf ) staat de ploeg van coach Kees Oostermeijer weer op de laatste plaats in de zaterdag derde divisie.



Basketbal

De basketballers van Apollo komen niet van de laatste plaats af in de basketbal league. De wedstrijd in en tegen Dordrecht werd met 71-69 verloren. Dat kwam vooral door de slechte beginfase van Apollo. Dordrecht nam daarin tien punten voorsprong en ondanks een goed laatste kwart kon Apollo de winst net niet pakken. Mack Bruining en Dexter Hope waren met veertien punten topscorer aan de kant van Apollo.



De basketbalsters van Loon Lions doen het veel beter. De ploeg uit Landsmeer boekte tegen Jolly Jumpers uit Tubbergen de zesde overwinning op rij: 64-47. De Amerikaanse Katie Bussey werd met vijftien punten topscorer bij Lions, dat nu gedeeld koploper is de vrouwen basketbal league.



Handbal

De handballers van Aristos wachten na dertien wedstrijden nog altijd op het eerste punt in de eredivisie. De club uit Amsterdam-West verloor zaterdag thuis met 23-21 van nummer voorlaatst Quintus 2. Coach Maarten Roestenburg wacht straks in de degradatiepoule een zware kluif.



Aristos, dat vorig seizoen via de nacompetitie net in de eredivisie bleef, zag voor dit seizoen zes belangrijke spelers vertrekken en de toch al krappe selectie kampt momenteel met blessures.



Korfbal

Blauw-Wit heeft zich hersteld van de zeperd vorige week tegen hekkensluiter DVO. Gemakkelijk ging het echter niet voor de Amsterdammers tegen laagvlieger Deetos. Blauw-Wit stond in Dordrecht met negen minuten te spelen met 24-21 achter, maar door een indrukwekkende eindsprint won de ploeg alsnog met 29-26.



Momo Stavenuiter werd met zeven doelpunten topscorer aan de kant van Blauw-Wit dat op de gedeelde vierde plaats staat in de korfbal league.